ВЦИОМ: из лидеров стран СНГ респонденты из РФ больше всего доверяют Лукашенко

Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к руководителям постсоветских государств. Как следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте, президенту Белоруссии доверяют 75% респондентов.

Второе место с большим отрывом занимает глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев (25%), за которым в рейтинге расположились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (8%) и премьер Армении Никол Пашинян (7%). Уровень доверия к господину Лукашенко за последние десять лет вырос на 10 процентных пунктов (п. п.). Показатели президента Азербайджана Ильхама Алиева, напротив, снизились с пиковых 14% в 2017–2018 годах до 5%, вернувшись к уровню начала 2010-х.

Максимальную симпатию к белорусскому лидеру проявляют россияне старшего возраста: в «поколении оттепели» (родившиеся до 1947 года) ему доверяют 93% опрошенных (против 60% среди тех, кто родился в 1992–2000 годах). Зато молодежь из «поколения цифры» (родившиеся в 2001-м и позднее) больше уважают Никола Пашиняна (16% против 1% у пожилых).

Один и тот же лидер может по-разному восприниматься разными возрастами, поясняет в своем комментарии руководитель практики «Международные проекты» ВЦИОМа Илона Гёзалян: «Молодежь, которая чаще сталкивается с некоторыми странами через туризм, личные поездки и культурные проекты, оценивает их руководителей теплее. Старшее поколение, ориентированное на политическую повестку и исторический контекст,— сдержаннее».

Моника Симонян