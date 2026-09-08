Россотрудничество откроет 11 новых партнерских Русских домов

Россотрудничество подписало соглашения об открытии еще 11 Русских домов в странах Африки и СНГ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Восемь новых площадок будут открыты в африканских странах. В беседе с журналистами глава Россотрудничества Игорь Чайка уточнил, что Русские дома начнут работу в Армении, Кении, Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, Сьерра-Леоне, Таиланде и Того. «Теперь работа площадок будет оцениваться по конкретным результатам: продвижению русского языка и российского образования, реализации культурных, молодежных, научных и гуманитарных проектов»,— уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Россотрудничество анонсировало программу микрогрантов, которую запустят с 2027 года. Их можно будет получить на реализацию культурных, образовательных, научно-технических, молодежных и гуманитарных проектов. Курировать программу будет Общественный совет ведомства.

Русский дом — зарубежное представительство Россотрудничества. Его цель — популяризация русского языка и культуры в мире. Для этого оно организует различные мероприятия: концерты, выставки, конференции, лекции.