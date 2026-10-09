Путин заявил о росте товарооборота России и стран СНГ

«Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать (торговые.— “Ъ”) барьеры»,— сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что ограничения в торговой сфере вводятся иногда на национальном уровне. «Сами сознательно сдерживаем тот темп»,— заключил глава государства.