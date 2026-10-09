Путин заявил о росте товарооборота России и стран СНГ
09.10.2026, 10:30
Товарооборот России и стран СНГ по итогам 2025 года превысил $110 млрд. За первое полугодие 2026 года он вырос еще на 19%, заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.
«Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать (торговые.— “Ъ”) барьеры»,— сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что ограничения в торговой сфере вводятся иногда на национальном уровне. «Сами сознательно сдерживаем тот темп»,— заключил глава государства.
Владимир Путин 8–9 октября находится в Туркменистане с рабочим визитом. Помимо саммита глав государств СНГ у него запланировано участие в Каспийском экологическом саммите.