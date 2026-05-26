Деньги от наркотиков годятся для террора

Доходы от наркотиков активно используются для финансирования терактов, в том числе и на территории России, а Украина стала основным источником контрабанды оружия в нашу страну. Только в начале года была пресечена попытка переправить в РФ более 500 взрывных устройств. Об этом говорилось на заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Украинские спецслужбы используют территории граничащих с РФ государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора, сказал директор ФСБ России генерал армии Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, прошедшем 26 мая в Иркутске. В мероприятии участвовали представители восьми государств.

По словам Александра Бортникова, только в начале года совместно с сотрудниками КГБ Белоруссии была пресечена организованная на Украине попытка ввоза в Россию более 500 взрывных устройств, предназначенных для проведения терактов.

Вместе с коллегами из Узбекистана сотрудникам ФСБ удалось предотвратить пять попыток организации терактов в России, в том числе в Москве.

Также серьезной проблемой является рост наркотрафика из Азиатского региона. «Представляется целесообразным совместное предметное взаимодействие с талибами по направлению борьбы с наркотрафиком,— отметил генерал Бортников.— Афганские наркоторговцы переключаются на производство "синтетики". Фактически речь идет о формировании "пояса наркопроизводства" Юго-Восточная Азия—Афганистан—Иран».

По данным директора ФСБ, на территории центральноазиатских республик создается все больше лабораторий по производству новых видов наркотиков, налаживаются каналы транзита в Россию и страны Запада. «Более того, в последнее время в производство и транзит "синтетики" включились украинские ОПГ, которые контролируют нарколаборатории в государствах СНГ в удаленном режиме, при этом часть прибыли направляется на вербовку исполнителей терактов в России и приобретение средств поражения»,— отметил глава ФСБ. По его словам, только в минувшем году российские органы госбезопасности при помощи коллег ликвидировали 170 нарколабораторий на территории СНГ, изъято около 9 тонн «синтетики».

По словам директора ФСБ, НАТО продолжает «долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке». Биолаборатории действуют также в странах СНГ.

Глава ФСБ отметил, что полевые испытания и инциденты с утечками патогенов зачастую легендируются под естественные причины. Российские вооруженные силы собрали доказательства такой деятельности и на территории Украины.

«Развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма. Уверен, присутствующие здесь понимают, что источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества»,— сказал Александр Бортников.

Отдельно директор ФСБ остановился на рисках, связанных с внедрением западных высоких технологий и инноваций. Он назвал «тревожным сигналом» использование заложенных программ в системах видеомониторинга в Тегеране, которые были использованы при ликвидации представителей высшего руководства Ирана. Внедрение цифровых лабораторий в странах СНГ позволит Западу создать механизмы манипулирования населением, считает Александр Бортников. По его данным, западное разведсообщество стоит за программами по созданию сети таких лабораторий, которые с помощью искусственного интеллекта собирают и исследуют поведенческие профили граждан, выявляют точки социальной напряженности и моделируют реакции на внешние факторы.

В ходе совещания было подписано несколько документов, направленных на совершенствование уровня сотрудничества спецслужб на пространстве СНГ.

Александр Александров