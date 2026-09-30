Молдавия вышла из соглашения с СНГ по борьбе с преступностью на транспорте

Правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения со странами СНГ по борьбе с преступностью на транспорте. Решение принято на заседании кабинета министров. Теперь законопроект должен принять парламент страны.

Договор страны СНГ подписали в 2004 году в Астане. Он устанавливает порядок обмена оперативной информацией между сторонами, розыск преступников и совместное пресечение преступлений, включая контрабанду, кражи грузов и теракты. Соглашение при этом не затрагивает вопросы экстрадиции или правовой помощи по уголовным делам.

В апреле 2026 года Молдавия вышла из базовых договоров СНГ, а также приступила к денонсации других соглашений. Формальный выход из содружества произойдет в апреле 2027 года. Кишинев при этом заявлял о намерении сохранить участие в 17 соглашениях.