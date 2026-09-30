Молдавия вышла из соглашения с СНГ по борьбе с преступностью на транспорте
Правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения со странами СНГ по борьбе с преступностью на транспорте. Решение принято на заседании кабинета министров. Теперь законопроект должен принять парламент страны.
Договор страны СНГ подписали в 2004 году в Астане. Он устанавливает порядок обмена оперативной информацией между сторонами, розыск преступников и совместное пресечение преступлений, включая контрабанду, кражи грузов и теракты. Соглашение при этом не затрагивает вопросы экстрадиции или правовой помощи по уголовным делам.
В апреле 2026 года Молдавия вышла из базовых договоров СНГ, а также приступила к денонсации других соглашений. Формальный выход из содружества произойдет в апреле 2027 года. Кишинев при этом заявлял о намерении сохранить участие в 17 соглашениях.
Решение о денонсации соглашения по борьбе с преступностью на транспорте является частью выборочного пересмотра участия Молдавии в механизмах СНГ, а не полным отказом от всех форм сотрудничества с государствами Содружества. В апреле 2026 года парламент Молдавии сообщал, что отношения с ними планируется продолжать на двусторонних и многосторонних платформах, что может позволить сохранить отдельные каналы взаимодействия после прекращения участия в конкретных соглашениях.
Кишинев проводит эту работу поэтапно и с учетом последствий для других сфер, подходя к денонсации соглашений аккуратно, чтобы не навредить своим экономическим интересам. В июне 2026 года из 448 документов СНГ рассматривалась возможность сохранить участие в 102 экономических договорах. К 26 мая республика уже денонсировала около 70 соглашений. В парламенте денонсацию связывали с курсом на вступление в Европейский союз.