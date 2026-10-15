Белоусов призвал к согласованным действиям по обеспечению безопасности СHГ

Министр отметил, что заседание проходит на фоне напряженной обстановки в военно-политической сфере в мире и вблизи границ СНГ, что, по его словам, требует слаженных действий для защиты союзников. Господин Белоусов отметил, что особое внимание уделяется повышению боеготовности армий стран СНГ для ответа на новые вызовы и угрозы.