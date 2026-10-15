Белоусов призвал к согласованным действиям по обеспечению безопасности СHГ
Министр обороны России Андрей Белоусов призвал вооруженные силы стран СНГ действовать согласованно и объединять усилия для обеспечения безопасности в регионе. Об этом он заявил, открывая заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ в киргизской Чолпон-Ате.
Министр отметил, что заседание проходит на фоне напряженной обстановки в военно-политической сфере в мире и вблизи границ СНГ, что, по его словам, требует слаженных действий для защиты союзников. Господин Белоусов отметил, что особое внимание уделяется повышению боеготовности армий стран СНГ для ответа на новые вызовы и угрозы.
В Киргизию глава Минобороны РФ прибыл накануне. В ведомстве сообщали, что на саммите планируется в том числе «согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран содружества на 2027 год».