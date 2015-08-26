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Главные анонсы 5 сентября
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04/09
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04/09
Торговый дом «Белая птица» обанкротился
04/09
«Трансаэро» требует 2 млрд рублей у воронежской «Ильюшин финанс ко.»
04/09
Имущество завода «Цитробел» на 4 млрд рублей арестовано
04/09
СКР проверяет гибель мужчины в воронежском БЦ «Сабуров»
04/09
Почти 70% горожан в Воронежской области дышат загрязненным воздухом
04/09
Австрийский Doka запустил производство опалубки в ОЭЗ «Липецк»
04/09
Рынок ипотеки сократился в Белгородской области
04/09
Работников мэрии Белгорода обязали оперативно сообщать о предложениях взятки
04/09
Десять лет колонии получил пойманный воронежским УФСБ курьер с крупной партией героина
04/09
Городская газета Липецка перед выборами губернатора вышла тиражом в 250 тыс.
04/09
В 1/16 финала Кубка воронежский «Факел» сыграет с «Арсеналом» из Тулы, а «Тамбов» с «Томью»
04/09
Тамбовский бизнес стал больше кредитоваться в первом полугодии
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(обновлено: 04.09.2019)
Рубрика "Актуальное мнение"
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«Мы зарабатываем не на клиенте, а вместе с клиентом»
Воронежский офис Промсвязьбанк намерен войти в ТОП-3 на региональном банковском рынке
«Электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований»
В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.
«Мне выпала удача найти свое дело!»
Эдуард Краснов о перестройке своего бизнеса и взглядах на жизнь
В промпарке «Масловский» может появиться российско-приднестровское предприятие
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«От развития интернет-индустрии во многом зависит и внедрение в производство новейших технологий»
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«Нам нечего делить»
Спикер Тамбовской облдумы Евгений Матушкин о том, кто главный в регионе
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За два дня площадки VIII СЭФ посетили более 2,5 тыс. человек
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Как в Воронеже прошел Платоновский фестиваль
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«Музыка мира» в Воронеже
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Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
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«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
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«Ты создаешь культуру в компании, а она меняет все»
Новый бренд Ростелекома отражает смену вектора развития
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«Золотая сотня» энергетиков
В Челябинске состоялась церемония закрытия организованного группой «Россети» Всероссийского съезда энергетиков
На НВАЭС завершилась миссия
Группа международных экспертов ВАО АЭС провела миссию поддержки
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IKEA отказалась от Черноземья
Концерн окончательно покинул макрорегион после продажи участка под Воронежем
«Адамант» пускает корни в Черноземье
Петербургский девелопер нашел бизнес в «Линии»
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Стиль. Черноземье
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Экономика
Бизнес
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия