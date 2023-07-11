«Футбол никуда не денется от финансов»

Воронежский футбольный клуб «Факел» 23 июля начинает второй подряд сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). Недавно продливший контракт на год генеральный директор Роман Асхабадзе рассказал об экономике клуба с самым низким бюджетом в главном чемпионате России.

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У «Факела» сто процентов самый маленький бюджет в РПЛ на новый сезон. По сравнению с прошлым он точно не изменится и составит около 600 млн руб. Это средства на всю структуру клуба — не только основную команду, но и молодежную, академию, персонал, логистику и так далее.

Мы работаем над его увеличением, надеемся, что получится немного нарастить. Пока преждевременно говорить, насколько немного, но это точно не сотни миллионов рублей. В том числе мы предпринимаем попытки со своими партнерами и областью по ряду переговоров с компаниями, которые, возможно, будут заинтересованы в подписании коммерческих контрактов. Это долгий путь, особенно в нынешних реалиях. И не могу говорить о том, что к нам стоит очередь из спонсоров.

И даже с учетом возможного увеличения бюджета он у нас останется самым маленьким в лиге.

Мы доказали и доказываем, что мы можем быть состоятельными в конкуренции с другими клубами, которые гораздо богаче. В этом нам активно помогают и болельщики — это наша внутренняя опора и еще один наш ресурс.

Однако футбол и профессиональный спорт вообще никуда не денется от финансов. Чем больше финансов, тем больше возможностей при их правильном использовании.

Деньги, конечно, нужны и на усиление позиций. Мы продолжаем искать игроков, пытаемся закрыть две-три проблемные точки. В том числе возможно и появление легионеров, если сможем осилить их условия и договориться. Но в рамках наших возможностей команда, скорее всего, будет формироваться и после начала чемпионата, благо трансферное окно будет открыто достаточно долго. Все будет зависеть от наличия у нас возможностей и желания игроков, с кем идут переговоры, приезжать в Воронеж.

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На сегодня все в основной команде имеют действующие контракты. Как и в любом клубе с нашими нюансами, у нас есть игроки и с долгосрочными, и с краткосрочными контрактами. Опять-таки здесь все снова упирается в финансы. Если хочешь, чтобы футболист остался на какой-то долгий срок, то надо учитывать его пожелания: он хочет получить определенные гарантии, бонусы или вознаграждение. Если мы по каким-то игрокам можем взять на себя эту ответственность, то подписываем. Если нет, договариваемся на краткосрочное сотрудничество. Потому что либо ты подписываешь игрока, либо он уходит в другой клуб. На сегодняшний день нам лучше наличие игрока, а не его отсутствие.

Финансы главенствуют и в вопросе обеспечения команды. После начала спецоперации тут есть свои сложности. Договориться напрямую с производителями почти невозможно, приходится через посредников, которые могут доставить заказ через параллельный импорт. А логистика, объемы товара и скорость доставки усложнились. Если раньше получить дополнительные комплекты формы было делом нескольких дней, то теперь нужно закладывать минимум несколько месяцев. И это не говоря уж об основном заказе.

Мы, например, сменили поставщика формы. Понятно, что чем больше денег, тем лучше качество. Но сейчас за те же деньги, что мы раньше тратили на более дорогие бренды на часть клуба, мы смогли полностью обеспечить всю вертикаль «Факела» — мы полностью оденем первую команду, молодежную, академию, сотрудников. Да, тут тоже выбираешь между качеством и возможностями. Для меня важнее одеть всех детей, нежели получить что-то суперкачественное, но на часть. Однако нас полностью устраивает качество нового производителя с учетом предложенных цен.

Задача на сезон у нас простая — попытаться остаться в лиге. Хотелось бы сделать это без стыков. Но мы понимаем, что теперь никакой недооценки нас со стороны других клубов не будет.

Записал Александр Прытков