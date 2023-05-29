«У надзорных органов почти нет аналитических инструментов»

Реформа по снижению административной нагрузки на бизнес идет с 2016 года. В марте 2022 года президенту РФ докладывали, что по итогам мониторинга было выявлено чуть больше 318 тыс. обязательных требований для бизнеса. Из них чуть более 143 тыс. были отменены как неактуальные или избыточные, а оставшиеся актуализированы. То есть осталось 175 тыс. требований. О том, как и за счет чего это число можно еще сократить, рассуждает генеральный директор АО «Домостроительный комбинат», депутат воронежской гордумы Андрей Соболев:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Реформа по снижению административной нагрузки на бизнес идет с 2016 года. В марте 2022 года президенту РФ докладывали, что по итогам мониторинга было выявлено чуть больше 318 тыс. обязательных требований для бизнеса. Из них чуть более 143 тыс. были отменены как неактуальные или избыточные, а оставшиеся актуализированы. То есть осталось 175 тыс. требований. О том, как и за счет чего это число можно еще сократить, рассуждает генеральный директор АО «Домостроительный комбинат», депутат воронежской гордумы Андрей Соболев:

- Как крупный бизнес, мы работаем с множеством мелких подрядчиков. Я поручил провести среди них опрос, стало ли легче работать после введения моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий. К сожалению, какого-то движения в лучшую сторону никто из субъектов малого и среднего бизнеса не отметил.

Число проверок действительно сократилось. Сейчас они проводятся только по жалобам, но этого не исключить: все должны работать честно. Однако вместе с тем финансовая нагрузка для соблюдения поднадзорных вещей увеличилась.

Например, система охраны труда. Безопасность людей в приоритете, здесь все должно неукоснительно соблюдаться, будь у предпринимателя пара человек или 4,5 тыс., как у нас. Минтруд выпустил приказ об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда. Это документ примерно на 50–60 страниц, где работодатель обязан описать все системы охраны труда по каждой профессии и меры обеспечения безопасности. Наш начальник отдела труда — один из лучших, он занял первое место на всероссийских соревнованиях по профессиональным качествам. Так вот, он сам лично не смог сделать такой документ. Разработка системы — это научная работа, которую могут сделать только обладающие определенными компетенциями люди. И ее стоимость достаточно серьезная.

Или другой пример из этой же сферы. Раньше обучение прораба технике безопасности проводилось в один этап и стоило 3 тыс. руб. А сейчас инструктаж содержит в себе пять образовательных программ, в которых даже обучают, как правильно шнуровать обувь. В среднем финансовая нагрузка только по этому направлению выросла в 2,5 раза. Чтобы соответствовать всем параметрам, на 100 человек нужно потратить 500 тыс. руб. Для крупного бизнеса это еще как-то можно потянуть, но для малого и среднего это достаточно серьезные средства. При этом штрафы за нарушения тоже немаленькие.

Кроме того, у большинства контрольно-надзорных органов внедрение аналитических инструментов пока на начальном этапе. Но мы никуда не денемся от того, чтобы по всем направлениям уходить в аналитический блок и формирование информационных систем контроля. И только если предприниматель попал в «красную» зону, исходя из заложенных критериев, в отношении него должны идти проверки. Остальное можно упреждать заранее. Больше всего в этом плане продвинулась налоговая служба. Там создан мощный аналитический инструмент, система выстроена на базах данных, и человек включается только тогда, когда какой-то предприниматель попал в «красную» зону.

При этом необязательно создавать такие системы внутри самих органов. В воронежской инспекции государственного строительного надзора работает 21 человек, а только жилищных объектов в регионе более 200, не говоря уже о других. Можно наладить взаимодействие и обмен информацией с финансовыми организациями. Все банки работают с застройщиками по проектному финансированию. Там система и оценка рисков серьезные — проверят всех поставщиков и рубль не дадут до того момента, пока не подтвердишь объемы выполненных работ. Обмен такой информацией поможет и контрольно-надзорным органам заранее понимать, у кого и где возникают сложности.