«Проблемы появились не год назад»

Власти Тамбовской области корректируют методику поддержки инвестиционных проектов, сообщила в интервью «Ъ-Черноземье» курирующая экономический блок заместитель главы региона Оксана Леонгард. По ее оценке, продвигавшийся на Тамбовщине последние пять лет до этого формат индустриальных парков оказался «неактуальным» из-за сложностей с инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области

— В 2016-2020 годах в Тамбовской области были анонсированы не менее десяти инвестпроектов в индустриальных парках (ИП) «Котовск», «Уварово» и «Dega-Тамбов». У большинства из них возникли сложности с реализацией, чем они были обусловлены?

— Анонсированные одновременно с созданием ИП проекты не могли эффективно развиваться из-за недостаточного обеспечения инженерной инфраструктурой. Можно прийти к выводу, что работа по привлечению инвесторов в период создания этих парков ограничивалась форматом намерения реализовывать проекты, не доходя до реального их размещения.

Вместе с тем от работы по развитию ИП «Котовск» мы не отказываемся. До конца 2021 года мало что делалось в части обеспечения резидентов условиями для реализации проектов. Но уже в декабре 2021-го в рамках механизма бюджетных кредитов были выделены средства на создание инфраструктуры для компании Wildberries по строительству в ИП логистического центра. Объект площадью 100 тыс. кв. м с объемом вложений 7 млрд руб. может стать крупнейшим инвестпроектом парка. В его рамках планируется поэтапно создать до 2025 года 5 тыс. рабочих мест. Федеральные средства на инфраструктуру для него распределены до конца 2023 года, в 2022-м за счет областных средств были построены подъездные дороги.

В итоге в сентябре минувшего года компании было выдано разрешение на строительство, оно начнется уже в первом квартале 2023-го. Создаваемая инфраструктура под проект Wildberries обеспечит в том числе техническую возможность увеличения мощностей для размещения в парке новых резидентов. Одним из них может стать проект по выращиванию семенного картофеля и производству средств защиты растений методом микробиологического синтеза.

Соответствующие переговоры уже ведутся.

— Какие еще ошибки при работе с инвесторами повлияли на региональную экономику или политику?

— В большинстве случаев речь идет о работе с застарелыми проблемами, которые накапливались на протяжении пяти и более лет. Яркие примеры — неэффективные попытки стабилизировать работу двух системообразующих предприятий ООО «Моршанскхиммаш» и АО «Первомайскхиммаш» (поручителями по их кредитам выступили госструктуры. — «Ъ»), которые привели ряд областных предприятий в предбанкротное состояние по обязательствам перед Сбербанком на сумму более 200 млн руб. Появившийся пул неразрешенных вопросов сегодня препятствует нам активно встраиваться в инвестиционную деятельность. Как минимум, формируется негатив.

У нас в соцсетях много пишут о том, что за время работы команды Максима Егорова то одно предприятие свалилось в банкротство, то другое. Это характеризуется именно как результат работы нового главы региона, но те, кто эту информацию размещает, случайно или нарочно забывают, что существующая проблематика появилась не год назад и даже не два.

— Какие инструменты для поддержки инвесторов могут заменить формат индустриальных парков?

— Эффективным инструментом остаются преференции, которые получают резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Котовск». Здесь есть 16 резидентов, из них десять реализуют свои проекты, а шесть — временно приостановили их, к примеру, для уточнения проектной документации. Всего ожидается реализация проектов с инвестициями в сумме на 4 млрд руб. Мы рассчитываем на создание более 3,2 тыс. рабочих мест. Фактически уже есть действующие предприятия, которые планируют дальше развивать свои проекты.

На ТОР мы активно продолжаем искать потенциальных инвесторов. ИП «Котовск» сохранил актуальность именно из-за того, что он находится в границах ТОР, а также близок к областному центру.

Еще одним форматом может стать создание в регионе промышленных кластеров, участники которых смогут получать из федерального бюджета субсидии на возмещение части затрат при реализации проектов по импортозамещению, а также на освобождение от налога на прибыль и снижение на семь лет ставки страховых взносов за работников с 30 до 7,6%. Проект пока разрабатывается, предполагается создание в том числе межрегиональных цепочек кооперации, которые позволят создать полный цикл производств, ориентированных на импортозамещение. Это зона для развития.

— Планируется ли в связи с этим и другими факторами вносить изменения в стратегию экономического развития Тамбовской области?

— Вне зависимости от этих факторов мы планируем корректировать стратегию в 2023 году. Такой основополагающий документ должен быть гибким, а не типовым, корректироваться в зависимости от меняющихся экономических условий. Действующая же стратегия была принята в 2018 году и до настоящего времени изменения в нее не вносились. Сегодня муниципалитеты формируют свои стратегические цели, ведется доработка отраслевых региональных стратегий. Ведущей отраслью для нас останется АПК, однако столь же приоритетным является промышленный сектор.

В обновленном документе мы будем делать акцент на изменении логистических коридоров. Их переориентация с Европы на Азию и Ближний Восток дает области конкурентные преимущества как транзитной территории.

Беседовал Сергей Калашников