«Контент с камер видеонаблюдения принадлежит только государству»

В эксклюзивном интервью «Ъ-Черноземье» владелец работающего в Тамбовской области провайдера «Атлас телеком» (входит в группу Fibertool, занимающуюся поставками оборудования для телекома) Николай Хорьков оценил емкость и перспективы регионального рынка, сообщил о сложностях конкуренции с федеральными операторами и рассказал об особенностях доступа полиции к городскому видеонаблюдению.

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«Предложениям от крупнейших игроков независимым провайдерам пока нечего противопоставить»

— Как вы оцениваете емкость рынка широкополосного доступа в Тамбовской области? Остаются ли еще резервы для роста телекоммуникационного бизнеса в регионе?

— Согласно последней переписи населения, в Тамбовской области 463 тыс. домохозяйств. Если обеспечить проникновение широкополосного доступа на 100%, то емкость рынка региона может составить порядка 2,8 млрд руб. Но это оценочный потенциальный показатель. При текущих показателях проникновения интернета емкость тамбовского рынка можно оценить в около 2 млрд руб. в год. В то же время мы рассчитываем, что наша оптоволоконная сеть будет расти не только за счет частных подключений, но и за счет развития городских смарт-проектов.

— Как распределяются доли между игроками в регионе?

— На рынке широкополосного доступа в регионе на сегодняшний день из крупных игроков представлены МТС и «Ростелеком» и его бренды. Кто-то работает более активно, кто-то менее, но точные доли рынка компании не раскрывают, впрочем, как и мы. Но в чем точно можно не сомневаться, что сложилось исторически — лидером в любом случае будет «Ростелеком». Просто за счет того, что у него еще с советских времен везде есть собственные коммуникации.

Работают в Тамбовской области и другие крупные компании федерального уровня, например «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ру»). Они очень агрессивно заходили на соседний рынок Воронежской области и одновременно захватили часть тамбовского.

В целом по России крупнейшими провайдерами являются «Ростелеком» (35% от количества абонентов), МТС (12%), «ЭР-Телеком» (11%) и «Вымпелком» (9%). Рискну предположить, что статистика по Тамбовской области будет сопоставимой.

ООО «Атлас телеком» / Company Profile По собственным данным, протяженность сетей провайдера «Атлас телеком» в Тамбовской области составляет 2,5 тыс. км. Широкополосным доступом в интернет охвачены территории площадью 1,5 тыс. кв. км. Провайдер предоставляет услуги построения оптоволоконных сетей, IP-телевидения, умных городских решений. «Атлас телеком» входит в группу Fibertool, основанную в 2006 году предпринимателем Николаем Хорьковым. Ее консолидированный годовой оборот в 2022 году, по собственной оценке, составляет $67 млн, увеличившись на 15% к 2021-му. Fibertool занимается поставками и внедрением на рынке телекоммуникаций СНГ оборудования и решений, компонентов и материалов для волоконно-оптических линий связи. По собственным данным, группа занимает 60% рынка сварочных аппаратов для оптического волокна в СНГ. По данным Kartoteka.ru, ООО «Атлас телеком» зарегистрировано в 2010 году в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — «документальная электросвязь». Гендиректором выступает Дмитрий Дубенский. 75% ООО принадлежат главе холдинга Fibertool Николаю Хорькову, остальные 25% — Николаю Емелину. Выручка «Атлас телекома» в 2021 году составила 40,3 млн руб. (28,6 млн руб. в 2021-м), чистая прибыль — 796 тыс. руб. (227 тыс. руб. годом ранее).

— Затруднительна ли для вас конкуренция с федеральными компаниями?

— Наиболее тревожная для независимых провайдеров тенденция связана с пакетными предложениями услуг, которые начали продвигать игроки из «большой четверки». Речь о том, когда вместе с подключением домохозяйства к интернету по широкополосному доступу с помощью оптоволоконного кабеля оператор еще и продает с определенной скидкой и пакетные услуги сотовой связи. Конвергентный тариф – это то, чего не можем предложить мы и другие локальные провайдеры.

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Тот же «Ростелеком» очень силен в этом направлении. Подключая новых клиентов, он прежде всего предложит сотовые пакеты данных на них и на членов их семей. На сегодняшний день это самый острый вызов для небольшого и среднего телекоммуникационного бизнеса во всей стране, которому пока нечего противопоставить. А Тамбов и Тамбовская область, естественно, не являются в этом вопросе исключением.

«Инструментов для борьбы за чужих абонентов немного»

— Насколько это рыночный, на ваш взгляд, инструмент борьбы за клиента, если он в принципе недоступен для части провайдеров?

— Ведь и сам рынок тоже меняется. В 2012 году, когда мы начинали работать в Тамбовской области, у независимых провайдеров, напротив, было больше конкурентных преимуществ. «Ростелеком» на тот момент не владел 100% компании Tele2 и не мог продвигаться так, как делает это сейчас. А такие операторы, как «Билайн», МТС и «Мегафон», не имели в Тамбовской области сколь-либо развитых широкополосных сетей для подключения частных абонентов. Разумеется, сегодня они пытаются ликвидировать этот разрыв.

15 лет назад, когда плотность провайдеров была намного ниже, рынок развивался не за счет внутренней конкуренции между ними, а прежде всего за счет покрытия новых территорий. Ты смотрел, где нет подключения к интернету, шел туда, строил сеть и первым предоставлял людям услугу. Это было время захвата рынка, то есть он расширялся сам по себе.

Например, тогда для нас очень удачным оказался рынок Котовска, фактически города-спутника Тамбова. В нем на тот момент вообще не было провайдеров, кроме «Ростелекома», а он давал очень маленькую скорость по технологии ADSL. Мы провели в Котовск оптоволоконный канал и очень быстро, буквально за один сезон, расстроили сеть на весь 30-тысячный город и его окрестности. За счет этой стройки сформировали ядро абонентов и заняли хорошие позиции в городе.

Сегодня в регионе идет конкуренция между операторами, но инструментов для борьбы за чужих клиентов на самом деле немного. Если ты предоставляешь хорошую услугу и клиент доволен, то вряд ли он будет менять оператора из-за одного лишь маркетинга. Вряд ли он захочет, чтобы новый оператор бурил к нему в квартиру со сделанным ремонтом еще одно отверстие под кабель. Разве что если провайдер предложит скидку с 400 до 200 руб. в месяц, тогда клиент еще, наверное, подумает. По году это будет 2,4 тыс. руб. экономии. Но реально на это никто из участников рынка не пойдет, скидку могут сделать разве что на несколько месяцев, а затем будет повышение тарифа. Поэтому рекомендую очень внимательно читать сноски, сделанные мелким шрифтом в листовках от провайдеров.

«Сотрудники устанавливают камеры, но доступа к данным у них нет»

— По собственным данным компании, «Атлас телеком» выступил одним из подрядчиков создания в Тамбове системы видеонаблюдения, включающей более 2,1 тыс. камер на улицах и во дворах. Какую часть работы вы брали на себя?

— Работа заключалась в том, что мы выводили интернет-каналы на точки, которые были выбраны и указаны нам профильным департаментом города. Для некоторых точек — попросту говоря, на столбы — вместе с интернетом в кооперации с энергетиками проводили и электропитание. Дальше мы устанавливали видеокамеры, сигнал с которых направляли в созданный властями ситуационный центр.

Получается, что перед нами стояла чисто коммунальная задача: подвести канал связи, установить видеокамеру, запитать ее и включить. Плюс некоторые моменты, связанные с поддержанием камеры в рабочем состоянии: например, установить защитный козырек от пыли и дождя, следить за чистотой линзы. Но в результате мы получили важный опыт для организации сетей в рамках концепции «Умный город», поскольку наши камеры – это часть комплексного городского решения, которое работает не только на общественную безопасность, но и на организацию дорожного движения.

— Как работа видеонаблюдения в Тамбове выстроена с точки зрения конфиденциальности данных? Кто имеет доступ к картинке с камер?

— Точно не сотрудники провайдера, закон не дает нам права заниматься этим, и даже технически это невозможно. Контент с камер поступает напрямую правоохранителям, и доступ к нему есть только у них самих.

Задачи провайдера здесь можно сравнить с коммунальными службами, которые просто прокладывают водопроводную трубу из точки «А» в точку «Б». Если утрированно говорить, мы лишь транслируем изображение из разных точек города в ситуационный центр, организованный в одном из участков полиции. Да, фактически провод принадлежит нам, и мы обеспечиваем его работоспособность. Но все, что идет по этому проводу, принадлежит государству, и только оно имеет право на эту информацию.

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— Работает ли в Тамбовской области система распознавания лиц на изображении с городских камер видеонаблюдения? Недавно запуск такой функции анонсировали, к примеру, в Липецкой области.

— Работает ли это в Тамбове, к сожалению, не знаю, поскольку это не наша зона ответственности. Решение о том, подключать ли к видеонаблюдению распознавание лиц или нет, принимает уже сам муниципалитет. Предположу, что это зависит от того, какое программное обеспечение закупили для анализа данных уже в самих ситуационных центрах. И если власти это не афишируют, то и техническим исполнителям, и жителям не будет понятно, работает на самом деле распознавание или нет.

— Достаточно ли Тамбов покрыт видеонаблюдением на сегодняшний день или сеть требуется расширять?

— Решение и оценка здесь за местными властями. Но как участники рынка мы понимаем, что с каждым годом видеокамер будет требоваться все больше. В принципе, любое государство стремится к тому, чтобы ни один кусочек его территории не остался неохваченным. Это позволяет решать большое количество задач — от контроля за движением на дорогах до мониторинга экстренных ситуаций, когда оперативные службы смогут подъехать к вам максимально быстро. Скорее, чем если бы вы вызывали их сами.

«В проектах по устранению цифрового неравенства в Тамбове мы тестируем решения для всей страны»

— В Тамбовской области еще не покрытыми широкополосным доступом остаются лишь малые населенные пункты, которые подключаются к сети в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства. Вы заинтересованы участвовать в тендерах по исполнению этой программы?

— Это федеральная программа с бюджетным финансированием, и так сложилось, что занимается ею в основном «Ростелеком». Ведь как выглядит устранение цифрового неравенства. Есть какие-то совсем отдаленные деревни, где единственный узел связи — это таксофон, по которому вы можете связаться с экстренными службами. Вместо него ставится небольшая вышка с базовой станцией мобильной сети и доступа к интернету. И неважно, будет ли эта связь бесплатной или стоить каких-то денег, понятно, что окупаемость оборудования в небольшом населенном пункте без доплат из бюджета будет невысокой. Поэтому тендеры в таких проектах уходят к «Ростелекому».

Независимые провайдеры обычно не задействованы в проектах по устранению цифрового неравенства. Мы же в Тамбовской области активно участвуем: не прокладываем, конечно, оптический кабель за «Ростелеком», но предоставляем ему участки своих сетей по принципу доступа к «последней миле». А главное – материнская компания провайдера Fibertool поставляет для этих проектов оборудование для монтирования и обслуживания оптоволоконной сети, которое проходило тестирование и обкатывалось на нашей тамбовской площадке.

— Вам интересно расширение бизнеса в сфере телекома на другие регионы? В частности, в Черноземье.

— У нас как провайдера нет планов работать в других регионах, в том числе соседних. Экспансию для себя мы рассматриваем несколько шире. Для группы Fibertool в целом Тамбовская область была и остается в каком-то смысле полигоном, пилотным регионом, в котором мы проводим работы по испытанию оптоволоконных продуктов и решений, продажей которых занимается компания. Уже после апробации в Тамбовской области мы поставляем это оборудование всем остальным игрокам рынка по всей России, в том числе большой четверке операторов.

Беседовал Сергей Калашников