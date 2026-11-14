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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Жизнь

Переговоры в Абу-Даби и скандал с любовницами главы Nvidia

Чем запомнилась неделя 9–13 ноября: цифры, цитаты и факты
Дженсен Хуанг с любовницей Элис Хуанг

Дженсен Хуанг с любовницей Элис Хуанг

CTI / Reuters

Цифры недели

Дефицит бюджета РФ за январь — октябрь составил 5,2 трлн руб.
Рынок систем защиты от БПЛА за 2026 год вырастет до 56 млрд руб.
Стоимость страховой защиты от рисков терроризма и диверсий для ЦОДов выросла в 100 раз.
Сбой в Microsoft привел к проблемам в работе госучреждений в 74 странах.
Бронирование российских отелей на новогодние праздники снизилось на 13%.
Три участка трассы М-5 в Подмосковье станут платными.
Новая система штрафов Ozon для селлеров, по прогнозам экспертов, приведет к росту цен на 3–5%.
«Сбер» до конца года может продать около 700 тыс. кв. м складов, говорят источники “Ъ”.
Цены на электроэнергию в России поручено удержать на 20% ниже, чем в КНР.

Цитаты недели

«Для нас есть только одна линия разграничения — линия государственной границы» (Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом).
«Мир оставил позади эпоху угля, нефти и газа и теперь уверенно вступил в эпоху электричества» (исполнительный директор МЭА Фатих Бирол о доминирующем источнике энергии).
«Технологическая революция и переход в цифру уже в самом разгаре» (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента»).
«Это уникальная разработка, такой нет в мире» (глава Минпросвещения Сергей Кравцов о первой российской суверенной нейросети для образования).

Отставки и назначения

Сооснователь и глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов после скандалов с любовницами.
Павел Кадочников назначен первым заместителем министра финансов.

Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг в окружении прекрасного пола

В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон
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В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон

Aaron Schwartz / Reuters

8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам
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8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам

TVBS / AP

Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР
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Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР

CTI / Reuters

Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл
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Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл

Kimberly Powell / Linkedin / Reuters

Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год
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Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год

Ann Wang / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год
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С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год

Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год
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С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год

Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год
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Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год

Kim Soo-hyeon / Reuters

С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год
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С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год

Mario Anzuoni / Reuters

Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год
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Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год

Ann Wang / Reuters

С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год
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С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год

Nordin Catic / Getty Images for The Cambridge Union

С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год
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С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год

Ann Wang / Reuters

Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год
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Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год

Arsheeya Bajwa / Reuters

С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год
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С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год

Vivien Killilea / Getty Images for Breakthrough Prize

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Инициативы недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался об идее стать переговорщиком ЕС с Россией.
США предложили России подготовить соглашение о безопасности в Европе.
Минцифры предложило установить взнос для операторов в 500 тыс. руб. на поддержку отрасли.
Банкиры предложили отложить на год изменение налогообложения вкладов.

По букве закона

КС не принял к рассмотрению жалобу «Яблока» на положения избирательного законодательства, на основании которых список партии был снят с выборов в Госдуму.
За махинации с отчетностью «Роснано» осуждены бывшие менеджеры компании.
Псковский суд утвердил 11-летний приговор иноагенту Льву Шлосбергу.
Правительство РФ одобрило финальную редакцию проекта закона о беспилотных автомобилях.
Уголовное дело возбуждено ГСУ СКР по Москве по факту покушения на убийство 72-летнего Сергея Заворотного — пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова.
В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело об убийстве полковника, проходившего службу в 6-й армии ВВС и ПВО.
Таганский суд Москвы приговорил бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова к 14 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве.
Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов.
Мосгорсуд приговорил жителя Подмосковья Семена Чулкова к 15 годам колонии строгого режима по делу о педофилии, призывах к экстремизму и реабилитации нацизма.

Сделки недели

Основатель фонда LETA Capital Александр Чачава перестал быть владельцем 34,95% в Ozon и передал менеджменту долю в разработчике игр My.Games.
Т-Банк заключил сделку по аренде офиса в Ostankino Business Park.
Бывшая штаб-квартира владельца IKEA в России перешла к автопроизводителю.