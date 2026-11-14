Переговоры в Абу-Даби и скандал с любовницами главы Nvidia
Чем запомнилась неделя 9–13 ноября: цифры, цитаты и факты
Цифры недели
Цитаты недели
«Для нас есть только одна линия разграничения — линия государственной границы» (Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом).
«Мир оставил позади эпоху угля, нефти и газа и теперь уверенно вступил в эпоху электричества» (исполнительный директор МЭА Фатих Бирол о доминирующем источнике энергии).
«Технологическая революция и переход в цифру уже в самом разгаре» (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента»).
«Это уникальная разработка, такой нет в мире» (глава Минпросвещения Сергей Кравцов о первой российской суверенной нейросети для образования).
Отставки и назначения
Сооснователь и глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов после скандалов с любовницами.
Павел Кадочников назначен первым заместителем министра финансов.
Инициативы недели
По букве закона
КС не принял к рассмотрению жалобу «Яблока» на положения избирательного законодательства, на основании которых список партии был снят с выборов в Госдуму.
За махинации с отчетностью «Роснано» осуждены бывшие менеджеры компании.
Уголовное дело возбуждено ГСУ СКР по Москве по факту покушения на убийство 72-летнего Сергея Заворотного — пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова.
В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело об убийстве полковника, проходившего службу в 6-й армии ВВС и ПВО.
Таганский суд Москвы приговорил бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова к 14 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве.
Мосгорсуд приговорил жителя Подмосковья Семена Чулкова к 15 годам колонии строгого режима по делу о педофилии, призывах к экстремизму и реабилитации нацизма.
Сделки недели
Основатель фонда LETA Capital Александр Чачава перестал быть владельцем 34,95% в Ozon и передал менеджменту долю в разработчике игр My.Games.