Квартиры выселили банк
Т-Банк заключил сделку по аренде офиса в Ostankino Business Park
Т-Банк арендовал 4 тыс. кв. м офисных пространств в Ostankino Business Park на северо-востоке Москвы. На месте нынешнего офиса компании в бизнес-центре Mirland Plaza планируется возвести жилье, поэтому банку пришлось подыскивать новое место для размещения.
О том, что Т-Банк заключил сделку с девелоперской Pioneer по аренде 4 тыс. кв. м офисной недвижимости в бизнес-центре Ostankino Business Park недалеко от станции метро «Бутырская» на северо-востоке Москвы, сообщили четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. Стороны сделки оперативно не ответили на запрос “Ъ”.
По подсчетам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, аренда такого объема площадей в Ostankino Business Park обойдется в 104 млн руб. в год. Гендиректор Remain Дмитрий Клапша оценивает затраты Т-Банка на аренду такого объема площадей в 146 млн руб. в год, руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич — в 150–170 млн руб. в год. Банку также придется вложить в отделку помещений около 600 млн руб., добавляет Дмитрий Клапша.
Подыскивать новый вариант размещения банку пришлось из-за смены собственника в бизнес-центре Mirland Plaza недалеко от станции метро «Дмитровская» в Москве, где ранее располагался офис подразделения Т-Банка, говорит господин Клапша. Это здание в 2025 году выкупило АО «Новастар», связанное с девелоперской MR Group. На месте объекта мэрия Москвы согласовала строительство около 195 тыс. кв. м недвижимости.
Кроме того, добавляет собеседник “Ъ”, площади могли понадобиться для размещения сотрудников, которым не хватает места в текущей штаб-квартире. Сейчас головной офис Т-Банка располагается в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве. Здесь банк арендует около 77 тыс. кв. м офисных площадей.
Чистая прибыль материнской структуры Т-Банка — «Т-Технологий» — по МСФО за девять месяцев 2026 года составила 137,9 млрд руб., увеличившись на 15% год к году, следует из отчетности компании. Общая выручка компании за этот же период достигла 1,2 трлн руб., показатель прибавил 9% год к году.
Решение арендовать, а не приобрести офисные площади в собственность может быть связано с желанием компании инвестировать свободные средства в развитие профильного бизнеса, отмечает партнер CMWP Дмитрий Венчковский. В целом компании из финансового сектора лидируют в структуре спроса на офисную недвижимость — по итогам трех кварталов 2026 года они заключили сделки на 74,8 тыс. кв. м, подсчитал Дмитрий Клапша. Однако их активность замедляется в условиях общего снижения спроса на офисы. Объем сделок с банками на офисном рынке в январе—ноябре текущего года снизился на 43% год к году, подсчитала Екатерина Белова.
Востребованность аренды офисной недвижимости сокращается в условиях общего снижения темпов экономического роста и сокращения финансовых возможностей бизнеса. По данным госпожи Беловой, в январе—ноябре 2026 года доля арендных сделок на офисном рынке Москвы увеличилась на 4 процентных пункта год к году, до 62%, всего за этот период было реализовано 484 тыс. кв. м таких пространств.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 8