Квартиры выселили банк

Решение арендовать, а не приобрести офисные площади в собственность может быть связано с желанием компании инвестировать свободные средства в развитие профильного бизнеса, отмечает партнер CMWP Дмитрий Венчковский. В целом компании из финансового сектора лидируют в структуре спроса на офисную недвижимость — по итогам трех кварталов 2026 года они заключили сделки на 74,8 тыс. кв. м, подсчитал Дмитрий Клапша. Однако их активность замедляется в условиях общего снижения спроса на офисы. Объем сделок с банками на офисном рынке в январе—ноябре текущего года снизился на 43% год к году, подсчитала Екатерина Белова.