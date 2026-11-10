Вновь открывшиеся облагательства
Банкиры предлагают отложить на год изменение налогообложения вкладов
Банкиры предлагают сдвинуть на год, до 1 января 2028 года, введение механизма применения прогрессивной шкалы налогообложения вкладов граждан. Кредитные организации могут не успеть переделать программное обеспечение и провести интеграцию с базой ФНС. Кроме того, большая часть состоятельных клиентов, которых и касается прогрессивная шкала налогообложения, сосредоточена в крупнейших банках, в то время как корректировать ПО придется всем.
В конце прошлой недели Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо (с ним ознакомился “Ъ”) с предложениями банкиров по доработке законопроекта, затрагивающего налогообложение доходов граждан по вкладам. В документе обращается внимание на то, что в законопроекте прописана обязанность банков ежемесячно исчислять и удерживать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по вкладам физлиц уже с 1 января 2027 года. Причем при превышении уровня дохода в 2,4 млн руб. ставка налога увеличивается с 13% до 15%. «По мнению финансовых организаций, введение вышеуказанной обязанности в столь краткий срок представляется крайне затруднительным в связи с необходимостью масштабных доработок программного обеспечения кредитных организаций, а также его интеграции с системой консолидированного учета НДФЛ»,— заявил глава НСФР Андрей Емелин.
НСФР предлагает на 2027 год установить переходный период, в течение которого предоставить банкам право применять «плоскую» ставку 13%, а с 1 января 2028 года применять прогрессивную шкалу. «Такой вариант сохраняет полномочие налогового органа по итоговому расчету, не освобождает доходы от налогообложения и обеспечивает поступление налогов в бюджет с начала 2027 года»,— пояснил Андрей Емелин.
Необлагаемый лимит дохода по вкладам рассчитывается как сумма вклада в 1 млн руб., умноженная на максимальную величину ключевой ставки Банка России из всех, которые действовали на первое число каждого месяца в течение календарного года. В 2026 году максимальная ключевая ставка составляла 16%. Следовательно, необлагаемый лимит выплат по вкладам составляет 160 тыс. руб.
Как отмечают эксперты, суть нового механизма заключается в том, что банк ежемесячно считает доход по вкладам только своих клиентов и при превышении необлагаемого лимита удерживает налог. В конце года ФНС на основании сведений всех банков доначисляет налог тем гражданам, чей совокупный доход от вкладов превысил необлагаемый лимит или планку в 2,4 млн руб. При таком подходе перенос срока начисления банками налога по прогрессивной шкале не снизит поступление средств в бюджет, но даст банкам достаточно времени для доработки своей инфраструктуры. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что в настоящее время, «чтобы перейти со ставки 13% на ставку 15%, у гражданина должно в одном банке лежать 15–16 млн руб.».
По данным ЦБ, в настоящее время у граждан в российских банках открыто около 273 млн вкладов. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), количество депозитов на сумму более 10 млн руб. (максимальная градация в обзоре агентства) составляет 0,2% от общего их числа, или более 500 тыс. штук. Причем число таких вкладов в первой половине 2026 года выросло по количеству на 5,8%, а по объему — на 2%. В результате, как отмечается в мониторинге АСВ, по состоянию на 1 июля доля вкладов физлиц свыше 10 млн руб. составила 30,3% от общей суммы вкладов (или 19,6 трлн руб.). При этом директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин отмечает, что вкладчики дробят свои вклады, раскладывая их по разным банкам. «Среди тех, чьи средства в отдельном банке не превышают 10 млн руб., есть те, кто по совокупности всех депозитов в банковской системе должен будет по итогам года платить повышенную ставку»,— указывает он. По мнению господина Войлукова, крупные вкладчики, скорее всего, сконцентрированы в банках топ-20, у которых хорошо развито направление прайвет-банкинга. «Но потратиться на доработку ПО придется всем, и даже если закон примут сверхоперативно, банкам на изменение системы и интеграции с ФНС останется месяц-полтора, что за такой срок сделать невозможно»,— считает он.
Эксперты указывают, что требуемые доработки не радикальные, однако затрагивают много вопросов. «Нужно встроить расчет НДФЛ в момент каждой выплаты процентов, нарастающим итогом с начала года, с учетом лимита»,— перечисляет председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов. И если ключевая ставка изменится, то «лимит пересчитают, и банкам придется переписывать логику уже в режиме реального времени», указывает он. Кроме того, необходима интеграция с ФНС для финальной сверки. По словам Тимура Аитова, это, конечно, не «переписывание ядра», но и не «заплатка». И главный риск здесь «не в коде, а в том, что ко второму чтению еще обсуждают поправки». Например, предлагают считать лимит по более актуальной ключевой ставке. «Пока правила не зафиксированы, банки пишут софт в условиях неопределенности: это сродни строительству дома, когда чертеж еще согласовывают с заказчиком»,— указывает эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 1