Вновь открывшиеся облагательства

По данным ЦБ, в настоящее время у граждан в российских банках открыто около 273 млн вкладов. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), количество депозитов на сумму более 10 млн руб. (максимальная градация в обзоре агентства) составляет 0,2% от общего их числа, или более 500 тыс. штук. Причем число таких вкладов в первой половине 2026 года выросло по количеству на 5,8%, а по объему — на 2%. В результате, как отмечается в мониторинге АСВ, по состоянию на 1 июля доля вкладов физлиц свыше 10 млн руб. составила 30,3% от общей суммы вкладов (или 19,6 трлн руб.). При этом директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин отмечает, что вкладчики дробят свои вклады, раскладывая их по разным банкам. «Среди тех, чьи средства в отдельном банке не превышают 10 млн руб., есть те, кто по совокупности всех депозитов в банковской системе должен будет по итогам года платить повышенную ставку»,— указывает он. По мнению господина Войлукова, крупные вкладчики, скорее всего, сконцентрированы в банках топ-20, у которых хорошо развито направление прайвет-банкинга. «Но потратиться на доработку ПО придется всем, и даже если закон примут сверхоперативно, банкам на изменение системы и интеграции с ФНС останется месяц-полтора, что за такой срок сделать невозможно»,— считает он.