Что известно о деле Лерчек и ее помиловании. Главное

С 2012 года по август 2024 года была замужем за Артемом Чекалиным, на развод с ним подала в марте 2024 года. У Чекалиной четверо несовершеннолетних детей: двойняшки Алиса и Богдан 2016 года рождения и сын Лев 2022 года рождения от бывшего мужа Артема Чекалина и сын 2026 года рождения от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини. После родов в феврале 2026 года у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии.