Что известно о деле Лерчек и ее помиловании. Главное
Президент подписал указ о помиловании больной раком блогера Валерии Чекалиной
12 ноября стало известно, что блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попросила президента Владимира Путина о помиловании. В июле ее приговорили к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн руб. за незаконный вывод за рубеж свыше 250 млн руб. У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии: защита добивается освобождения от наказания по болезни и возможности выехать на лечение в Китай. 14 ноября президент Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.
Кто такая Лерчек
Лерчек — псевдоним блогера и предпринимателя Валерии Чекалиной (Феопентовой). Она начала вести блог в 2011 году, где давала советы по уходу за телом, публиковала рецепты, рассказывала о похудении, питании и фитнесе во время беременности. В 2016 году запустила линию косметики Letique Cosmetics, с 2017 года организовывала фитнес-марафоны под названием «Идеальное тело». Марафоны несколько раз становились объектом критики, а также судебных претензий их участников. В 2021 году создала бренд нижнего белья Leani. К 2023 году косметический бренд принес супругам Чекалиным 10 млрд руб.
В 2020 году попала на 7-е место рейтинга российских блогеров Forbes с годовым доходом $600 тыс.
С 2012 года по август 2024 года была замужем за Артемом Чекалиным, на развод с ним подала в марте 2024 года. У Чекалиной четверо несовершеннолетних детей: двойняшки Алиса и Богдан 2016 года рождения и сын Лев 2022 года рождения от бывшего мужа Артема Чекалина и сын 2026 года рождения от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини. После родов в феврале 2026 года у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии.
Первые уголовные дела Чекалиных
В марте 2023 года против супругов возбудили два уголовных дела. Первое касалось отмывания средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), второе было заведено по статье об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). Вину по обоим делам супруги не признали. Первое было прекращено в декабре 2023 года после выплаты долгов по налогам, второе — в марте 2024-го «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».
В чем снова обвинили Лерчек
В октябре 2024 года в отношении Валерии Чекалиной было возбуждено уголовное дело по факту перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По этой статье предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.
В 2021 году Валерия Чекалина совместно с мужем организовала фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс примерно за 3 тыс. руб. обещали минус пять килограммов и десять сантиметров в талии, а тем, кто приобретал два марафона,— еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi. При этом предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi в одном из местных банков.
По версии следствия, в 2021–2022 годах Валерия и Артем Чекалины вывели более 251,5 млн руб. в ОАЭ по подложным документам. Как установили правоохранители, Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС, а вывод средств за границу за фитнес-марафоны проводили как покупку некоего информационного продукта.
Валерия Чекалина в суде утверждала, что ее участие ограничивалось записью тренировок: коммерцией она, по ее словам, фактически не занималась и учредителем зарубежных компаний не была. Вину она не признала. Адвокаты настаивали, что в действиях их подзащитной нет состава преступления, и оспаривали наличие подложных документов.
Кто еще проходил по уголовному делу
Организатором схемы полицейские считали Артема Чекалина. Помощь в выводе средств, по материалам дела, ему оказывал партнер по бизнесу — соучредитель ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» Роман Вишняк. Оба находились под домашним арестом до вынесения приговора.
Артем Чекалин частично признал вину и раскаялся, однако был не согласен с юридической квалификацией, утверждая, что его действия можно трактовать как уклонение от уплаты налогов. В суде вину за случившееся он возложил на Вишняка. Именно Вишняк, по словам Чекалина, предложил создать в ОАЭ компанию, через которую осуществлялись все платежи. В апреле 2026 года Артему Чекалину назначили семь лет колонии общего режима и штраф 194,5 млн руб. Он обжаловал решение, но 21 октября Мосгорсуд оставил его в силе.
Роман Вишняк свою вину признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение. В суде он назвал организатором схемы Чекалина и дал показания против него. В январе 2026 года Вишняк получил два с половиной года колонии и штраф 500 тыс. руб.
Как судили Валерию Чекалину
Валерия Чекалина первоначально предстала перед судом вместе с бывшим супругом, но в марте 2026 года из-за болезни ее дело выделили в отдельное производство, а разбирательство приостановили. Вместо домашнего ареста ей назначили запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии прокуратура получила заключение о том, что Чекалина может участвовать в процессе.
30 июля 2026 года слушания возобновились в закрытом режиме. Судебное следствие заняло два дня. 31 июля обвинение запросило шесть лет условно и штраф 1,221 млрд руб. Защита просила оправдательного приговора, а в случае признания виновной — освобождения от наказания по болезни.
Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно с трехлетним испытательным сроком. Штраф составил 763,5 млн руб.; кроме того, Чекалиной на три года запретили администрировать интернет-страницы, в том числе через других лиц.
Приговор обжаловали и Чекалина, и сторона обвинения. Защита добивалась оправдания либо смягчения наказания. Прокуратура, напротив, требовала увеличить условный срок до шести лет, а запрет на продвижение бренда в интернете — до пяти лет.
5 ноября Мосгорсуд утвердил приговор, внеся в него некоторые изменения. Чекалиной запретили извлекать доход от деятельности в интернете в период трехлетнего испытательного срока. Адвокат Третьяков сообщил «Ъ», что защита намерена обжаловать и это решение. Чекалина на апелляцию не пришла: ей стало хуже после очередного курса химиотерапии.
Почему блогер просила о помиловании
Обращение к президенту последовало на фоне прогрессирования заболевания. 22 октября Чекалина сообщила, что обследование выявило возобновившийся рост метастазов, в том числе в легких. Врачи рекомендовали рассмотреть лечение в Китае с применением CAR-T-терапии. 26 октября она попросила в суд разрешить ей выехать в Китай для лечения. Однако, как признался “Ъ” ее адвокат Константин Третьяков, условный срок делает получение разрешения на выезд за рубеж невозможным. 10 ноября защита направила обращение во ФСИН, сообщил РБК.
О просьбе о помиловании Третьяков сообщил «РИА Новости» 12 ноября. По его словам, Чекалина направила обращение через интернет-приемную президента. Копию отправили во ФСИН. 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера. Теперь Валерия Чекалина свободно может выехать для лечения за границу, не должна платить назначенный штраф и может свободно пользоваться интернетом, сообщил ТАСС ее адвокат. Он поблагодарил президента и всех причастных за вынесенное решение.