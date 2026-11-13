Набиуллина: финансовый рынок РФ преодолел свои детские болезни
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента» заявила, что российский финансовый рынок преодолел свои «детские болезни» с точки зрения взаимоотношений с клиентом.
«Финансовый рынок преодолел свои детские болезни с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Я имею в виду, что ушли откровенно недобросовестные участники, технологическая революция и переход в цифру уже в самом разгаре», — сказала Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС).
Эльвира Набиуллина отметила, что начала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка — «долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента». По ее словам, «мир находится на переломе эпох, и хотелось бы, чтобы при всех этих изменениях не сбился бы фокус на человека».