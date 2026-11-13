Набиуллина: финансовый рынок РФ преодолел свои детские болезни

Эльвира Набиуллина отметила, что начала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка — «долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента». По ее словам, «мир находится на переломе эпох, и хотелось бы, чтобы при всех этих изменениях не сбился бы фокус на человека».