Журналиста взорвали магнитной миной

Уголовное дело возбуждено ГСУ СКР по Москве по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом,— ч. 3. ст. 30 и ч. 2. ст. 105 УК. В дальнейшем его могут переквалифицировать на теракт (ст. 205 УК), и если выясниться, что минером был гражданин России, он будет обвиняться и в госизмене (ст. 275 УК). Участники расследования практически не сомневаются в том, что следы преступления ведут к агентам украинских спецслужб, прежде всего СБУ. Журналист-международник не представлял никакой опасности для Украины, но является достаточно известным человеком как в этой стране, так и в России, а главное — никогда не пользовался охраной, став легкой целью для преступников.