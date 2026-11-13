Журналиста взорвали магнитной миной
В Москве совершено покушение на пресс-секретаря экс-премьера Украины Азарова
Рано утром в столичном микрорайоне Чертаново было совершено покушение на журналиста-международника, главу издания «Антифашист» 72-летнего Сергея Заворотного. Под его внедорожником прямо на ходу сработала магнитная мина. Пострадавший, которому оторвало руку и сильно повредило ноги, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Преступление расследуется как попытка убийства, связанного с событиями на Украине.
Ранним утром жители Кировоградской улицы были разбужены громким взрывом. Немногочисленные прохожие и работники коммунальных служб сбежались к внедорожнику Toyota. Машина была сильно повреждена, а из нее прямо на проезжую часть вывалился окровавленный мужчина. Пока вызванная очевидцами скорая неслась на место происшествия, раненому оказывали первую помощь. В больницу пострадавший, оказавшийся журналистом Сергеем Заворотным, был доставлен в тяжелом состоянии. У него, в частности, были зафиксированы сильный шок и кровопотеря, вызванные многочисленными ранениями, в том числе травматической ампутацией руки.
Сотрудники СКР и ФСБ, осматривая машину, установили, что бомба, предположительно магнитная мина, находилась под днищем иномарки и приводилась в действие дистанционно.
Взрыв был эквивалентен по мощности 300–500 г в тротиловом эквиваленте. Кроме того, предполагается, что взрывное устройство имело поражающие элементы. Точная же конструкция СВУ будет установлена в ходе уже назначенной взрывотехнической экспертизы.
Уголовное дело возбуждено ГСУ СКР по Москве по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом,— ч. 3. ст. 30 и ч. 2. ст. 105 УК. В дальнейшем его могут переквалифицировать на теракт (ст. 205 УК), и если выясниться, что минером был гражданин России, он будет обвиняться и в госизмене (ст. 275 УК). Участники расследования практически не сомневаются в том, что следы преступления ведут к агентам украинских спецслужб, прежде всего СБУ. Журналист-международник не представлял никакой опасности для Украины, но является достаточно известным человеком как в этой стране, так и в России, а главное — никогда не пользовался охраной, став легкой целью для преступников.
Сергей Заворотный до 2004 года работал в Госдуме России, до этого — в «Комсомольской правде» в странах Латинской Америки. С 2010 по 2014 год был пресс-секретарем бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. В 2018 году опубликовал вместе с Алексеем Бердниковым книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину».
После 2014-го назвал Евромайдан государственным переворотом, обвинял Запад во внешнем управлении Украиной и возглавил информационный ресурс «Антифашист».
В 2020 году в отчете комитета по разведке Сената США Сергея Заворотного назвали офицером Службы внешней разведки РФ.
Официально об уголовном деле против него на Украине не сообщали. В то же время его бывший начальник Николай Азаров обвиняется по ряду статей. Летом 2014 года попал в базу розыска СБУ, еще через год его объявил в розыск Интерпол по обвинению в растрате и отмывании бюджетных средств. В 2021 году суд на Украине заочно арестовал Азарова по делу о государственной измене.
Господин Азаров в комментариях СМИ заявил, что проверяет информацию о ранении своего бывшего пресс-секретаря. Он заверил, что с ним самим все в порядке.
Инцидент стал вторым подрывом автомобиля за неделю. Накануне в Санкт-Петербурге взрывное устройство сработало в машине полковника и главного штурмана 6-й Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Военнослужащий скончался, исполнитель незадолго до взрыва улетел в Турцию, а оттуда — в Молдавию. Возможно, этой же схемой попытается воспользоваться атаковавший журналиста.