Их цель — ПВО

Силы противовоздушной обороны, в том числе 6-й Ленинградской армии, участвуют в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. 9 и 11 ноября на регион был совершен рекордный с 2022 года налет украинских беспилотников, было сбито 263 аппарата. В первый день удары пришлись по территории «Киришинефтеоргсинтеза» — одного из самых крупных НПЗ в России, а второй целью противника стала портовая зона Усть-Луги в Кингисеппском районе. До этого массированный налет Петербург и область переживали 18 октября. Тогда было сбито 144 дрона.