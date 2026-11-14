Пашинян планирует посетить Россию 3, 11 и 22 декабря для переговоров
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах в декабре совершить три визита в Россию для проведения переговоров. Об этом он сообщил 14 ноября во время выступления в Дублинском институте по международным и европейским делам.
Господин Пашинян уточнил, что поездки состоятся 3, 11 и 22 декабря. По его словам, он надеется, что удастся сохранить дружественную атмосферу в отношениях между Ереваном и Москвой.
В последнее время отношения между Арменией и Россией проходят стадию трансформации. Ранее Никол Пашинян говорил, что ведомые изменения в сотрудничестве неизбежны. 3 сентября на встрече в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным он достиг договоренности об инвентаризации армяно-российских отношений.