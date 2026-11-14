В Ростовской области обломки БПЛА повредили гостиницу
В Миллеровском районе Ростовской области при отражении воздушной атаки российские военнослужащие уничтожили несколько беспилотников ВСУ. Один из аппаратов упал в хуторе Северный и повредил здание местной гостиницы. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
После падения обломков БПЛА в гостинице возник пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Глава региона напомнил, что в регионе сохраняется запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также на размещение такой информации в интернете.
По данным Минобороны, за ночь 14 ноября над регионами России дежурные средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.