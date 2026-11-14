В Ростовской области обломки БПЛА повредили гостиницу

После падения обломков БПЛА в гостинице возник пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Глава региона напомнил, что в регионе сохраняется запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также на размещение такой информации в интернете.