МЭА: ископаемое топливо больше не является доминирующим источником энергии

«Мы по-прежнему будем использовать нефть и газ. Но доминирующим источником энергии становится электричество,— отметил господин Бирол.— За последние десять лет мировые мощности по производству электроэнергии выросли примерно на 5 тыс. ГВт. По самым консервативным оценкам, в ближайшие десять лет этот показатель вырастет еще на 12 тыс. ГВт — это более чем вдвое превышает прирост за предыдущее десятилетие».