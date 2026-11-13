МЭА: ископаемое топливо больше не является доминирующим источником энергии
Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что «мир оставил позади эпоху угля, нефти и газа и теперь уверенно вступил в эпоху электричества». По его словам, в ближайшее десятилетие объем мировых мощностей по производству электроэнергии вырастет более чем в два раза по сравнению с предыдущим десятилетием.
Это происходит на фоне растущего стремления многих стран мира обезопасить свои энергопоставки и себя от нестабильности цен на ископаемое топливо и/или возможных перебоев в снабжении — например, в результате таких конфликтов, как война США и Израиля против Ирана.
По данным МЭА, транспорт электрифицируется беспрецедентными темпами: продажи электромобилей за последние девять месяцев выросли на 60%. По словам Бирола, рост числа дата-центров для нужд искусственного интеллекта, а также повсеместное распространение систем кондиционирования воздуха из-за участившихся волн жары в разных регионах мира, также стимулируют увеличение выработки электроэнергии.
«Мы по-прежнему будем использовать нефть и газ. Но доминирующим источником энергии становится электричество,— отметил господин Бирол.— За последние десять лет мировые мощности по производству электроэнергии выросли примерно на 5 тыс. ГВт. По самым консервативным оценкам, в ближайшие десять лет этот показатель вырастет еще на 12 тыс. ГВт — это более чем вдвое превышает прирост за предыдущее десятилетие».