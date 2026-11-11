В России до конца учебного года представят первую нейросеть для образования
Минпросвещения рассчитывает до конца текущего учебного года представить первую российскую суверенную нейросеть для образования. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов. Министерство разрабатывает ее вместе со «Сбером» и другими российскими компаниями. Решение о внедрении примут только после испытаний системы.
К разработке привлекли учителей, ученых и инженеров. По словам министра, сейчас в основу нейросети закладывают проверенные методики обучения. Систему создают как помощника для педагогов и учеников, в том числе отстающих и тех, кто по объективным причинам учится дома. При тестировании намерены проверить достоверность информации, которую она будет предоставлять.
«Это будет защищенная сеть, безопасная для детей, которую можно, которую будем рекомендовать использовать в учебном процессе, в дополнение к традиционной системе образования»,— сказал Сергей Кравцов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что у разработки нет аналогов в мире.
Министр сослался на исследования, согласно которым дети активно пользуются искусственным интеллектом. Бесконтрольное использование таких инструментов, пояснил господин Кравцов, ухудшает знания. Задача ведомства — встроить ИИ в обучение так, чтобы школьники не ограничивались готовыми ответами, а развивали критическое мышление и лучше осваивали предметы.
Во время встречи с учителями 5 октября президент Владимир Путин поддержал идею о создании нейросети в области образования. Глава государства призвал министра просвещения и других членов правительства обратить внимание на это предложение и заняться его реализацией.