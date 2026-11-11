В России до конца учебного года представят первую нейросеть для образования

К разработке привлекли учителей, ученых и инженеров. По словам министра, сейчас в основу нейросети закладывают проверенные методики обучения. Систему создают как помощника для педагогов и учеников, в том числе отстающих и тех, кто по объективным причинам учится дома. При тестировании намерены проверить достоверность информации, которую она будет предоставлять.