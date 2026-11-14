Путин помиловал Лерчек
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Черкалиной, блогера, телеведущей, более известной как Лерчек. Она получила условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу. У нее выявили онкологическое заболевание.
«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — написано в указе, опубликованном пресс-службой Кремля.