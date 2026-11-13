Макрон высказался об идее стать переговорщиком ЕС с Россией
Макрон заявил о необходимости единой позиции Европы перед переговорами с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе необходимо «четкое и единое видение того, чего она хочет для Украины и для самой себя» прежде чем приступать к переговорам с Россией.
«Содержание определяет формат… поэтому мы, европейцы, должны вернуть себе инициативу в дискуссии с Россией, и именно в этот момент будет определен формат»,— сказал президент Франции в разговоре с журналистами в Дублине (цитата по Le Figaro).
Отвечая на вопрос о том, готов ли он сам стать переговорщиком, господин Макрон сказал: «Я всегда буду готов послужить решению этих вопросов».