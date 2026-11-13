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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
МирПереговоры

Макрон высказался об идее стать переговорщиком ЕС с Россией

Макрон заявил о необходимости единой позиции Европы перед переговорами с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе необходимо «четкое и единое видение того, чего она хочет для Украины и для самой себя» прежде чем приступать к переговорам с Россией.
«Содержание определяет формат… поэтому мы, европейцы, должны вернуть себе инициативу в дискуссии с Россией, и именно в этот момент будет определен формат»,— сказал президент Франции в разговоре с журналистами в Дублине (цитата по Le Figaro).
Отвечая на вопрос о том, готов ли он сам стать переговорщиком, господин Макрон сказал: «Я всегда буду готов послужить решению этих вопросов».
Накануне американский спецпосланник Джаред Кушнер заявил о необходимости привлечь страны Европы к переговорному процессу по Украине. По итогам переговоров в Москве 12 ноября, американский спецпосланник Стив Уиткофф сообщил, что в следующих переговорах примут участие представители Европы.