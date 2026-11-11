Доверительное отчуждение

Ozon — один из трех крупнейших в России универсальных маркетплейсов наряду с Wildberries и «Яндекс Маркетом». Компания работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Китае и Турции. За девять месяцев 2026 года ее оборот (GMV) с учетом услуг вырос на 38% год к году, до 4 трлн руб., число заказов — на 77%, до 2,9 млрд единиц, база активных покупателей — на 17% год к году, до 73,5 млн человек. Выручка группы увеличилась на 53% год к году, до 1,05 трлн руб., валовая прибыль — на 64%, до 270,2 млрд руб., EBITDA — на 76%, до 199,7 млрд руб., чистая прибыль составила 18,3 млрд руб. После публикации отчетности за третий квартал 2026 года аналитики «Эйлера» назвали Ozon лидером электронной коммерции, оценивая долю компании в 35%.