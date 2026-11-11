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Доверительное отчуждение

Александр Чачава утратил контроль над долей в Ozon и бизнесом My.Games
Основатель фонда LETA Capital Александр Чачава перестал быть владельцем 34,95% в маркетплейсе Ozon и передал менеджменту долю в разработчике игр My.Games. Совокупная стоимость активов составляет 322,6 млрд руб. Но контроль над ними могли получить связанные с предпринимателем структуры. В его портфеле все еще остается более 20% в «Яндексе».
Основатель фонда LETA Capital Александр Чачава

Основатель фонда LETA Capital Александр Чачава

Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО О23, которому принадлежит 34,95% акций Ozon, сообщила группа вечером 11 ноября. Изменения в структуре акционерного владения не окажут влияния на операционную деятельность группы, добавили в Ozon. От дополнительных комментариев в компании отказались. Стоимость пакета АО О23, исходя из котировок акций компании на Мосбирже вечером 11 ноября, составила 289,5 млрд руб. “Ъ” обратился за комментарием к господину Чачаве.

Владимир Евтушенков, основатель АФК «Система», июнь 2026 года, в интервью «Эксперту»:

«Ozon — это абсолютно самодостаточная и самостоятельная структура, которая будет и дальше развиваться».

Сейчас у АО О23 нет нового контролирующего акционера, следует из сообщения Ozon. Консультант по M&A Иван Пешков поясняет, что это, вероятно, означает отсутствие бенефициара, который мог бы самостоятельно определять решения компании и распоряжаться акциями. Фактически пакет мог распределиться между несколькими совладельцами. Источники “Ъ” на инвестиционном рынке сомневаются, что речь идет о реальной продаже доли в бизнесе: пакет АО О23, вероятно, перешел структурам, косвенно связанным с господином Чачавой.

Ozon — один из трех крупнейших в России универсальных маркетплейсов наряду с Wildberries и «Яндекс Маркетом». Компания работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Китае и Турции. За девять месяцев 2026 года ее оборот (GMV) с учетом услуг вырос на 38% год к году, до 4 трлн руб., число заказов — на 77%, до 2,9 млрд единиц, база активных покупателей — на 17% год к году, до 73,5 млн человек. Выручка группы увеличилась на 53% год к году, до 1,05 трлн руб., валовая прибыль — на 64%, до 270,2 млрд руб., EBITDA — на 76%, до 199,7 млрд руб., чистая прибыль составила 18,3 млрд руб. После публикации отчетности за третий квартал 2026 года аналитики «Эйлера» назвали Ozon лидером электронной коммерции, оценивая долю компании в 35%.

Александр Чачава стал совладельцем Ozon в 2025 году после приобретения АО О23, на балансе которого тогда было 27,7% акций компании. До него пакетом владел инвестфонд Baring Vostok Майкла Калви, передавший впоследствии российские активы, включая долю в Ozon, компании «Восток Инвестиции». Последняя в апреле 2025 года сообщила, что продала 27,7% акций Ozon за 38,2 млрд руб. неназванному покупателю, не находящемуся под западными санкциями. Сейчас помимо АО О23 ключевым акционером Ozon выступает АФК «Система», которой на 1 марта 2026 года принадлежало 31,8% в компании. Этот пакет в залоге у банка ВТБ, говорил летом представитель финансовой организации. Еще 33,25% в Ozon на 1 марта 2026 года было у миноритарных акционеров.
Иван Пешков поясняет, что Ozon остается крайне интересным активом с точки зрения потенциальных инвесторов. Модель его бизнеса, по словам эксперта, сейчас выглядит более устойчивой, чем у Wildberries.
Практически все складские площади у компании в аренде, а не в собственности, что минимизирует потенциальный ущерб для нее из-за атак БПЛА, объясняет он. Одновременно господин Пешков обращает внимание на то, что логистическая сеть компании более разрозненная, чем у основного конкурента. Ozon в отчетности оценивал свои потери от атак БПЛА на 11 логистических объектов в 30,1 млрд руб. Часть собственных рисков компании была застрахована.
Александр Чачава, несмотря на участие в крупных компаниях, остается малоизвестной на российском рынке фигурой. На сайте LETA Capital он представлен как «серийный предприниматель и инвестор». Среди его инвестиций, которые вошли в LETA Group, доли в ИТ-компаниях Group-IB, ASK, Damask и Avanpost.

Александр Чачава продал My.Games топ-менеджменту компании

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В широких кругах об Александре Чачаве узнали в 2022 году, после сделки по покупке 100% игрового бизнеса VK — My.Games (Hustle Castle, War Robots, Left to Survive) за $642 млн. 11 ноября стало известно о передаче этого бизнеса менеджменту. Среди новых владельцев — гендиректор компании Елена Григорян и операционный директор Денис Савута. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сейчас бизнес My.Games стоит $400 млн, или 33,1 млрд руб.
Ozon и My.Games были не единственными заметными активами Александра Чачавы. В феврале 2024 года его структуры с партнерами вошли в число покупателей российского бизнеса «Яндекса», заплатив Yandex N.V. около 475 млрд руб., или около $5,3 млрд по курсу на дату сделки. В феврале 2026 года «Инфинити менеджмент» Александра Чачавы увеличил долю в «Яндексе» с 16,56% до 20,42%, сообщала компания.
Михаил Бурмистров сомневается, что продажи Ozon и My.Games связаны между собой. Эксперт замечает, что сам господин Чачава изначально говорил о том, что рассматривает Ozon как портфельный актив.
Сделка по продаже My.Games, по его словам, готовилась какое-то время. Реализация сразу двух крупных активов, по словам господина Бурмистрова, не может указывать на планы инвестора выйти из всех компаний. Источник “Ъ” в инвестиционных кругах обращает внимание на то, что Александр Чачава изначально мог действовать не в собственных интересах, покупая доли в компаниях, а выступать в качестве представителя интересов третьих структур.
Ozon
Онлайн-торговля
Интернет-бизнес
Ритейл

Авторы

  • Халиль Аминов
    Халиль Аминов
    заведующий отделом
  • Анатолий Костырев
    Анатолий Костырев
    заведующий отделом
  • Александра Мерцалова
    Александра Мерцалова
    заместитель заведующего отделом
  • Варвара Полонская
    Варвара Полонская
    старший корреспондент