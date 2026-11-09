Приговор за три шестерки

Семена Чулкова задержали в марте 2024 года. Бойцы Росгвардии пришли в его квартиру в подмосковном Красногорске, спилили входную дверь, после чего провели обыски в жилище и машине фигуранта. Изначально мужчине вменяли в вину только статьи о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Согласно фабуле дела, Чулков с сентября по октябрь 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера с 14-летней девочкой в своей машине. 4 ноября 2022 года, по версии следователей, злоумышленник изнасиловал потерпевшую.