Приговор за три шестерки
Жителя Подмосковья осудили за сатанизм, педофилию и оправдание нацизма
Как стало известно “Ъ”, суд в Москве вынес приговор члену движения сатанизма («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено) Семену Чулкову. Мужчину приговорили к 15 годам колонии по обвинениям в педофилии, призывах к экстремизму и реабилитации нацизма. За незаконные публикации также вынесли приговор сообщнику Чулкова Алексею Петрову, ограничившись лишь принудительными работами.
9 ноября судья Мосгорсуда огласила приговор Семену Чулкову и Алексею Петрову. Обоих признали виновными в реабилитации нацизма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Подсудимого Чулкова также признали виновным во множестве эпизодов насильственных действий сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней.
По совокупности приговоров Семену Чулкову назначили 15 лет колонии строгого режима с запретом работать с детьми на аналогичный срок после освобождения.
Ему также запретили на два года и десять месяцев администрировать сайты. В случае с Алексеем Петровым приговор ограничился тремя годами принудительных работ и запретом на ведение сайтов на два года. Суд обратил в доход государства вещественные доказательства: автомобиль Audi A6, мобильные телефоны и жесткие диски.
Семена Чулкова задержали в марте 2024 года. Бойцы Росгвардии пришли в его квартиру в подмосковном Красногорске, спилили входную дверь, после чего провели обыски в жилище и машине фигуранта. Изначально мужчине вменяли в вину только статьи о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Согласно фабуле дела, Чулков с сентября по октябрь 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера с 14-летней девочкой в своей машине. 4 ноября 2022 года, по версии следователей, злоумышленник изнасиловал потерпевшую.
СМИ утверждали, что задержанного подозревали в нападении на прохожих и угрозах расправой. Ему приписывали интерес к украинской организации Misanthropic Division (признана экстремистской и запрещенной в России) и «Ордену девяти углов» из Британии. Последователи последнего часто становятся фигурантами дел об изнасилованиях и терроризме.
19 марта 2024 года Останкинский районный суд Москвы отправил Чулкова в СИЗО. Осенью того же года стало известно о предъявлении фигуранту обвинений в призывах к экстремизму и реабилитации нацизма. Как установили правоохранители, Семен Чулков входил в движение сатанистов (признано экстремистским и запрещенным в России) и публиковался в интернете под псевдонимом Носферату Злой.
Согласно фабуле дела, Носферату распространял в соцсетях манифест Liber 666, в котором следователи и усмотрели противоправные заявления. Тогда же в деле появился Алексей Петров: его силовики сочли соучастником Чулкова по экстремистским статьям.
Расследование дела закончили в феврале 2025 года, однако в апреле Мосгорсуд вернул дело в прокуратуру. В следующий раз материалы поступили в инстанцию 3 октября 2025 года, но через десять дней их вновь направили в прокуратуру. Из-за этого судья смог приступить к рассмотрению дела только в апреле 2026 года.
В разговоре с “Ъ” адвокат Семена Чулкова Наталья Назарова сочла приговор незаконным и заявила о планах обжаловать его. По ее словам, во время рассмотрения дела суд отказался приглашать потерпевшую на заседание, несмотря на просьбы подсудимого задать ей ряд вопросов. Однако девочку так и не доставили в суд, что также станет основанием для апелляционной жалобы.
Сам Семен Чулков с обвинениями не согласился. По его словам, манифест он написал «в шутку» и не верил, что «кто-то воспримет его всерьез». По части обвинений в изнасиловании мужчина утверждал, что связь с несовершеннолетней происходила по обоюдному согласию.