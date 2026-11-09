Подробно-вежливый отказ
КС не нашел изъяна в нормах, на основании которых «Яблоко» сняли с выборов
Конституционный суд (КС) не принял к рассмотрению жалобу «Яблока» на положения избирательного законодательства, на основании которых список партии был снят с выборов в Госдуму. В своем определении (опубликовано на сайте КС) суд, в частности, указал на правомерность использования норм, связанных с запретом иностранного финансирования, и разъяснил практику правоприменения по вопросам размещения (в том числе гражданами) агитационных материалов в интернете. От изучения конституционности нормы, запрещающей агитацию с нарушением авторских прав, КС «формально уклонился», считает эксперт.
Верховный суд РФ отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в Госдуму 10 августа по иску партии «Родина». Поводами стали иностранное финансирование, не оплаченная из избирательного фонда агитация и нарушение авторских прав. В своей жалобе в КС «яблочники» указали, что неопределенность примененных в деле норм сама по себе дает возможность их произвольного истолкования.
Всего противоречивых «взаимосвязанных элементов сложившегося правоприменительного смысла» в партии насчитали семь. В частности, авторы жалобы указали, что агитационным может быть признан любой информационный материал на сайте участника выборов независимо от цели его создания; что архивные материалы, опубликованные до начала кампании, могут быть признаны агитацией; что основанием для снятия списка может стать незначительное использование объекта авторского права; что на партии возложена ответственность за действия граждан, самостоятельно занимающихся агитацией; и что для вывода об использовании партией средств помимо избирательного фонда «достаточно предположений о стоимости той или иной деятельности» без доказательств затрат (см. “Ъ” от 16 сентября).
КС в своем 20-страничном определении достаточно подробно разобрал большинство аргументов. Относительно агитации суд указал, что если в публично распространяемом в период кампании контенте признакам агитации отвечают его отдельные фрагменты, то все произведение действительно может быть признано агитационным в зависимости от объема этих фрагментов и их значения для произведения. Если же этот объем невелик либо фрагменты не являются смыслообразующими, то признаваться агитационными должны лишь фрагменты, которые и подлежат проверке. При этом сам по себе факт размещения тех или иных материалов на сайте в агитационный период не может служить «безусловным основанием» для признания их агитацией при отсутствии в нем, собственно, признаков агитации, отмечается в определении.
Оспариваемые в жалобе положения в части авторского права, по мнению КС, не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права партии, поскольку не предполагают принятие судом соответствующих решений без учета иных принципиальных обстоятельств. Установление же и исследование таких обстоятельств (как и оценка обоснованности выводов судов относительно нарушения законодательства об интеллектуальной собственности) к компетенции КС не относится, напомнил суд.
Основание для отмены регистрации списка, связанное с превышением объема средств, потраченных не из избирательного фонда, тоже не может рассматриваться «как выходящее за пределы законодательной дискреции», подчеркнул КС. Ведь соответствующие нормы закона предполагают, что при разрешении вопроса об отмене регистрации «должно быть явным образом установлено» использование средств «помимо средств избирательного фонда и (или) с установленным законом превышением размера расходования», указано в определении.
Сама по себе позитивная оценка партии в материалах третьих лиц не свидетельствует о том, что они созданы по поручению партии или с ее ведома, однако возможны ситуации, когда финансирование агитации «осуществляется не только за счет средств избирательного фонда, но и за счет скрытых источников», допустил КС. Установление конкретного размера затрат в этих случаях затруднено, потому «не исключается возможность» их «усредненной оценки». При этом следует установить, что партия была связана с агитировавшими за нее лицами, о чем могут свидетельствовать, например, скоординированность действий, массовость материалов и т. п.
Наконец, положения, не допускающие использования средств от иностранных источников для финансирования выборной кампании, действуют в системной связи с иными нормами и требуют установления фактических обстоятельств, следует из определения. Соответственно, доводы о том, что эти нормы противоречат Конституции в связи с возможностью принятия «произвольных решений», не обоснованы, поскольку как раз в деле «Яблока», по оценке КС, фактические обстоятельства судами были установлены, подчеркивается в документе.
В «Яблоке» не смогли оперативно прокомментировать определение КС.
По мнению электорального юриста Гарегина Митина, КС в очередной раз формально уклонился от рассмотрения конституционности нормы, которая запрещает агитацию, нарушающую законодательство об интеллектуальной собственности: «Хотя должен был (рассмотреть.— “Ъ”), поскольку речь шла о снятии всего федерального списка. Это вопрос соразмерности меры конституционно-правовой ответственности (отмена регистрации) допущенному нарушению». А вот не рассматривать конституционность правоприменительной практики в части, касающейся финансирования, КС имел полное право, полагает эксперт. «Хотя здесь и были формальные основания, но все же можно было попробовать опереться на конституционные принципы в части, которая касалась финансирования "Яблока" гражданами, получавшими деньги из иностранных источников. КС мог более подробно рассмотреть этот вопрос, поскольку прямого запрета в избирательном законодательстве нет»,— отмечает господин Митин. В целом постановление КС оставляет ощущение «двойственности и недосказанности», констатирует юрист.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 3