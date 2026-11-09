Подробно-вежливый отказ

КС в своем 20-страничном определении достаточно подробно разобрал большинство аргументов. Относительно агитации суд указал, что если в публично распространяемом в период кампании контенте признакам агитации отвечают его отдельные фрагменты, то все произведение действительно может быть признано агитационным в зависимости от объема этих фрагментов и их значения для произведения. Если же этот объем невелик либо фрагменты не являются смыслообразующими, то признаваться агитационными должны лишь фрагменты, которые и подлежат проверке. При этом сам по себе факт размещения тех или иных материалов на сайте в агитационный период не может служить «безусловным основанием» для признания их агитацией при отсутствии в нем, собственно, признаков агитации, отмечается в определении.