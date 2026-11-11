Axios: США предложили России подготовить соглашение о безопасности в Европе

По информации Axios, предложение США о формировании новой архитектуры безопасности между Европой и Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине было ключевым моментом переговоров в Абу-Даби. По словам двух источников, российские представители на встрече заявили, что боевые действия на Украине начались из-за того, что бывший президент США Джо Байден не ответил на письмо Владимира Путина, в котором тот излагал опасения по поводу безопасности.