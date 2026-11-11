Axios: США предложили России подготовить соглашение о безопасности в Европе
Axios: США попросили Россию подготовить предложения по безопасности в Европе
США обратились к России с просьбой подготовить предложения по будущему соглашению о безопасности в Европе, пишет Axios со ссылкой на источники. Предполагается, что сделка должна включать меры Москвы по снижению напряженности в отношениях с европейскими странами.
По информации Axios, предложение США о формировании новой архитектуры безопасности между Европой и Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине было ключевым моментом переговоров в Абу-Даби. По словам двух источников, российские представители на встрече заявили, что боевые действия на Украине начались из-за того, что бывший президент США Джо Байден не ответил на письмо Владимира Путина, в котором тот излагал опасения по поводу безопасности.
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ответ предложили российской стороне подготовить новый проект, который учитывал бы опасения и требования Москвы в области безопасности. Они указали, что проект также должен содержать информацию о том, на какие симметричные шаги готова пойти Россия. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер добавили, что для серьезного обсуждения таких вопросов в переговорах должны участвовать и представители европейских стран.
12 ноября, как пишет Axios, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетят в Москву, где встретятся с Владимиром Путиным. По информации источников, они планируют повторить просьбу президенту России. Один из собеседников уточнил, что реализация возможного соглашения по безопасности в Европе начнется только после урегулирования российско-украинского конфликта.