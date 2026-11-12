Торговле придадут ускорение

В октябре площадка заявила об изменении условий. С 19 ноября минимальный порог ошибок для начисления штрафа будет снижен до 2%, штраф составит 1% от стоимости всех товаров в отправлении. При значении индекса от 5,1% до 10% — 2%, а при 10–20% — до 4%. Кроме того, селлеры самостоятельно будут определять период, необходимый для передачи заказов. Если продавец захочет тратить на отгрузку более шести часов, начнет действовать сбор в размере от 0,25% до 3% от стоимости товаров в зависимости от заявленного времени отправления.