Торговле придадут ускорение
Новая система штрафов Ozon для селлеров приведет к росту цен на 3–5%
Вступающее в силу с 19 ноября изменение системы штрафов на Ozon может привести к росту цен на маркетплейсах на 3–5%, предупреждают эксперты. Это связано со снижением лимита ошибок, за которые штраф не начисляется, и введением нового сбора за длительную отгрузку товаров. В особенности это может сказаться на продавцах низкомаржинальных товаров.
Введение новой системы штрафов при задержке отгрузки на склады крупнейших маркетплейсов может привести к росту цен на товары в среднем на 3–5%. Об этом говорится в исследовании компании «ПЭК: Фулфилмент», подготовленном совместно с Ассоциацией представителей электронной торговли и компанией «Мебелик».
Ozon с 22 сентября возобновил начисление штрафов за превышение индекса ошибок (отражает долю проблемных заказов) при работе по FBS, при которой товар доставляется самим продавцом. Если индекс составляет менее 5%, штрафы за просроченную отгрузку и отмену по вине продавца не применяются, если 5,1–10% — штраф составляет 1% от общей стоимости, при индексе ошибок выше 10% — 2%.
В октябре площадка заявила об изменении условий. С 19 ноября минимальный порог ошибок для начисления штрафа будет снижен до 2%, штраф составит 1% от стоимости всех товаров в отправлении. При значении индекса от 5,1% до 10% — 2%, а при 10–20% — до 4%. Кроме того, селлеры самостоятельно будут определять период, необходимый для передачи заказов. Если продавец захочет тратить на отгрузку более шести часов, начнет действовать сбор в размере от 0,25% до 3% от стоимости товаров в зависимости от заявленного времени отправления.
Штрафы за превышение индекса ошибок начисляются только в том случае, если отмены или просрочки произошли по вине продавца, на индекс не повлияют задержки по причине сбоев инфраструктуры маркетплейса, пояснили “Ъ” в Ozon. Кроме того, индекс ошибок считается за последние две недели, поэтому продавцы могут оперативно его исправить, отметили в Ozon.
Как считают в «ПЭК: Фулфилмент», дополнительно риски повышения цен связаны с массовым переходом российских предпринимателей на самостоятельную складскую обработку и хранение товаров (FBS), в том числе из-за атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. По подсчетам банка «Точка», в конце августа при работе на Wildberries такую модель использовали 97,4% селлеров.
Штрафы остаются распространенной проблемой для селлеров, считают в сервисе «МойСклад». Но задержки не всегда происходят по вине предпринимателей и могут быть связаны с очередностью приемки. Например, после атак часть логистических потоков была перенаправлена на другие объекты, что увеличило нагрузку на распределительные центры и пункты приема, поясняют в компании.
Снижение допустимого индекса ошибок с 5% до 2% у Ozon означает, что штрафы могут затронуть и продавцов, у которых задержки возникают лишь эпизодически.
Особенно чувствительны к новым правилам небольшие селлеры с ограниченными складскими ресурсами, а также продавцы низкомаржинальных товаров, которые не могут компенсировать дополнительные расходы за счет собственной прибыли, считают в сервисе «МойСклад».
Чаще всего онлайн-платформы предоставляют селлерам возможность отметить прибытие товара на склад и остановить таймер — например, на время простоя в очереди, рассказывает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Но часто простои могут быть связаны с незнанием процедур отгрузки и правил регистрации товаров при поступлении на распределительные центры.
Раньше штрафы за несвоевременную отгрузку компенсировались скидками за быструю передачу заказов, поясняет эксперт Ассоциации участников рынка электронной коммерции Алена Деньщикова. Но сейчас избежать дополнительных начислений на Ozon сложно даже при ежедневной передаче заказов. При отгрузке через ПВЗ возможностей уложиться в установленные сроки больше, но для этого может потребоваться передавать заказы два-три раза в сутки, что сильно влияет на рост издержек, считает госпожа Деньщикова.