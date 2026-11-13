В «медовой ловушке»

Сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост главы компании после появления информации о его внебрачных связях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в передаче информации властям КНР, и романе со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. Уже после его отставки СМИ узнали о третьей любовнице, имя которой пока не называется. «Ъ» собрал фотографий женщин, с которыми господина Хуанга столкнула либо работа, либо жизнь.