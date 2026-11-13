Беспилотники просятся на дороги
Проект закона об автономных транспортных средствах подготовили для Госдумы
Правительство РФ одобрило, по данным “Ъ”, финальную редакцию проекта закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», подготовка которого заняла более пяти лет. В документе впервые опишут правила эксплуатации беспилотных автомобилей, грузовиков, такси и трамваев, в том числе — кто будет нести ответственность при ДТП, как должен быть защищен софт беспилотника и какими системами должна быть оборудована автономная машина. На рассмотрение Госдумы проект внесут в ближайшее время.
Разный беспилотный транспорт, включая такси, трамваи и грузовики, передвигается по дорогам общего пользования с 2018 года — в большинстве случаев в кабине находится оператор, подстраховывающий действия софта. Для каждого вида транспорта правительство запустило отдельные экспериментальные правовые режимы (ЭПР). Для создания единых федеральных правил, полной легализации движения беспилотников и возможности эксплуатировать их без участия людей требуется отдельный закон. Минтранс разрабатывает его с 2021 года: документ многократно обсуждался на разных площадках и дорабатывался. Последняя его версия публиковалась для обсуждения в начале года (см. “Ъ” от 23 января). Термин «высокоавтоматизированное транспортное средство» (ВАТС) из проекта уже используется в профессиональном сленге, несмотря на то что юридически он еще не закреплен.
В финальной, одобренной на заседании правительства 12 ноября редакции законопроекта (“Ъ” ознакомился с ней), сформулированы общие требования к ВАТС.
Машина должна быть зарегистрирована в РФ (для трамваев эта норма будет необязательной), застрахована, оборудована «устройством регистрации данных» и аппаратурой спутниковой навигации, а также системой защиты от «постороннего вмешательства». ВАТС будут специальным образом обозначаться на дороге, вероятно, специальным знаком, но каким конкретно, решит правительство в отдельном подзаконном акте.
Расписан алгоритм действий при ДТП. Оператор ВАТС должен будет «незамедлительно» передать информацию об аварии в ГИБДД, а при наличии пострадавших — «обеспечить» вызов к месту аварии экстренных и оперативных служб. Страховщики должны иметь доступ к сведениям об обстоятельствах аварии, зафиксированных с помощью штатного «устройства регистрации» (так называемого черного ящика). Если владелец ВАТС попытается скрыть данные об инциденте, страховщик сможет подать регрессный иск к компании.
Интерес представляет статья, распределяющая ответственность.
В правительстве предложили следующую конструкцию. По умолчанию за вред будет отвечать «лицо, осуществлявшее контроль за движением» беспилотника в момент происшествия. Владелец ВАТС ответит за вред, но в случае, если машину признают «источником повышенной опасности» (что конкретно под этим имеется в виду, в документе не поясняется). Все остальные нюансы распределения ответственности определят «в рамках действующего законодательства», следует из текста. В прошлой редакции закона предлагалась более сложная и многоступенчатая схема, когда ответственность делилась между владельцем ВАТС, сервисным центром, оператором, изготовителем, владельцем инфраструктуры и другим субъектами в зависимости от обстоятельств. От этого решили отказаться.
“Ъ” обратил внимание и на другие нормы, которых не было в проекте в начале 2026 года. Если беспилотный автомобиль изготовлен за рубежом, то должно быть «уполномоченное лицо» (зарегистрированное в РФ), которое будет нести солидарную с изготовителем ответственность. Предложены также изменения к закону «Об образовании», согласно которым Минтранс разработает типовые программы профессионального образования для операторов дистанционной поддержки ВАТС, которые включат в себя «теоретическую, тренажерную и практическую подготовку». Допускается работа в такси беспилотных машины с максимальным — четвертым и пятым уровнями — автоматизации. Подробное описание этих уровней, кстати, также включили в финальную редакцию документа.
В пояснительной записке к законопроекту приводится прогноз, согласно которому к 2050 году доля ВАТС на дорогах может достичь 50%.
Минтранс ранее считал экономический эффект от принятия закона: 100 беспилотников за счет отсутствия водителя позволяют экономить на зарплате ежегодно около 16 млн руб. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков уверен, что подобный закон нужен в любом случае. «Хотя бы по какому-то направлению получится не догонять зарубежные страны — с точки зрения правового сопровождения,— а идти с ними в ногу,— считает он.— Нельзя же бесконечно с помощью ЭПР отрабатывать новые технологии, пора уже законы принимать, даже если они будут рамочными, которые позволят всему этому развиваться».
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 3