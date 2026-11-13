Беспилотники просятся на дороги

“Ъ” обратил внимание и на другие нормы, которых не было в проекте в начале 2026 года. Если беспилотный автомобиль изготовлен за рубежом, то должно быть «уполномоченное лицо» (зарегистрированное в РФ), которое будет нести солидарную с изготовителем ответственность. Предложены также изменения к закону «Об образовании», согласно которым Минтранс разработает типовые программы профессионального образования для операторов дистанционной поддержки ВАТС, которые включат в себя «теоретическую, тренажерную и практическую подготовку». Допускается работа в такси беспилотных машины с максимальным — четвертым и пятым уровнями — автоматизации. Подробное описание этих уровней, кстати, также включили в финальную редакцию документа.