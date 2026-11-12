Банк зачищает площади

Согласно прогнозу Nikoliers, в общей сложности объем заключенных сделок со складами в России в 2026 году составит 3,74 млн кв. м. Год к году значение вырастет на 15,1%. Одним из драйверов спроса на склады в условиях падающего рынка стали атаки БПЛА на логистическую инфраструктуру Wildberries и Ozon. Точный объем выбывших площадей компании не раскрывали. Но Ozon в своей отчетности за третий квартал оценивал потери от атак БПЛА на 11 логистических объектов в 30,1 млрд руб. Часть собственных рисков компании была застрахована. В случае с Wildberries пострадали более 20 объектов.