Банк зачищает площади
«Сбер» до конца года может продать около 700 тыс. кв. м складов
Структуры «Сбера» в ближайшие полтора месяца собираются продать маркетплейсам генерирующий убытки складской портфель. В общей сложности речь может идти о 700 тыс. кв. м, стоимость которых, по разным оценкам, составляет 49–63 млрд руб. Маркетплейсам нужны новые площади после массовых атак БПЛА на их объекты, но компании заинтересованы исключительно в аренде: желающих именно купить склады в России сейчас немного.
«Сбер» до конца 2026 года продаст маркетплейсам все ненужные банку склады. Об этом на дне инвестора рассказал глава финансовой организации Герман Греф, слова которого приводит ТАСС. Он не назвал оценку активов, но заявил, что портфель индустриальной недвижимости для компании был «большим источником отрицательного результата», то есть генерировал убытки. «Эта ситуация со складами (атаки БПЛА на логистическую инфраструктуру Wildberries и Ozon.— “Ъ”) в данном случае нам помогла»,— сказал господин Греф.
«Сбер» никогда не позиционировал себя как самостоятельного игрока на складском рынке. Портфель недвижимости компания сформировала, обращая взыскания на объекты, заложенные ранее по кредитным договорам.
Источник “Ъ” на рынке говорит, что структуры «Сбера» планируют реализовать на первом этапе в общей сложности около 700 тыс. кв. м.
Речь, по его словам, идет преимущественно об объектах в регионах. Финансовая организация ставит перед собой задачу заработать 15–25% к сумме вложенных в объекты кредитных средств.
Средняя стоимость продажи склада в России, по словам источника “Ъ” на рынке недвижимости, составляет 70–90 тыс. руб. за 1 кв. м. Отталкиваясь от этой оценки, весь подготовленный к продаже портфель «Сбера» может стоить 49–63 млрд руб.
Согласно прогнозу Nikoliers, в общей сложности объем заключенных сделок со складами в России в 2026 году составит 3,74 млн кв. м. Год к году значение вырастет на 15,1%. Одним из драйверов спроса на склады в условиях падающего рынка стали атаки БПЛА на логистическую инфраструктуру Wildberries и Ozon. Точный объем выбывших площадей компании не раскрывали. Но Ozon в своей отчетности за третий квартал оценивал потери от атак БПЛА на 11 логистических объектов в 30,1 млрд руб. Часть собственных рисков компании была застрахована. В случае с Wildberries пострадали более 20 объектов.
Выбытие крупных складских объектов из оборота Ozon и Wildberries вынудило их искать альтернативные площадки.
Источники “Ъ” на рынке недвижимости рассказывали о подготовке нескольких крупных сделок, в том числе в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга.
Контрагенты в то же время настаивали на недопустимости публикации точных сведений об объектах, которые могут войти в периметр сделок, из соображений безопасности.
Хотя во всех случаях потенциальных сделок, по словам источника “Ъ” на инвестиционном рынке, речь шла исключительно об аренде объектов. «Покупать склады при текущих рыночных условиях никто не хочет»,— говорит он. Эксперт не исключает, что речь пойдет о продаже объектов инвесторам, которые будут сдавать площади маркетплейсам. Но найти и такого интересанта будет непросто, считает он.
Консультант по M&A Иван Пешков отмечает, что банки стремятся распродать непрофильные активы из-за новых требований ЦБ, которые начнут действовать в апреле 2027 года. К 2031 году доля таких активов должна быть не больше 25% от капитала банка. Превышение лимита будет вычитаться из капитала при расчете нормативов достаточности, что может ограничивать возможности по кредитованию. ВТБ ранее заявил о подготовке к продаже аграрного портфеля (см. “Ъ” от 9 апреля).