ЦОД под щитом

Величина тарифа зависит от ряда факторов, в первую очередь от территории нахождения ЦОДа. Страховщик может принять во внимание удаленность от подверженных атакам территорий и физическую защищенность объекта (экранирование, защитные сетки, средства РЭБ), указывает Андрей Ариничев. У ЦОДа высокая концентрация дорогостоящего оборудования, а происшествие может одновременно повредить инженерные системы, серверы и источники электроснабжения. «Также учитывается кумуляция риска — когда один инцидент может затронуть сразу несколько объектов или договоров»,— поясняет господин Тарасов. Например, по данным CNews, в июле этого года ВСК для размещения своего оборудования рассматривала ЦОДы в Москве и Московской области, конструкции которых должны выдерживать прямое кинетическое и детонационное воздействие беспилотника самолетного или мультироторного типа массой до 350 кг, подлетающего со скоростью до 350 км/ч, с боевой частью до 80 кг в тротиловом эквиваленте осколочно-фугасного или кумулятивного действия.