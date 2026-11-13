ЦОД под щитом
Тарифы на страхование центров обработки данных от БПЛА выросли в сотню раз
Стоимость страховой защиты от рисков терроризма и диверсий для ЦОДов взлетела на порядки. Если раньше ставки колебались в пределах 0,03–0,06% от страховой суммы, то в настоящее время начинаются от 1% и даже порой доходят до 5%. При этом клиенты не отказываются от страховок, так как для крупных ЦОДов наличие полиса требуют кредиторы, но применяют франшизы и исключения из покрытия.
Стоимость страхования ЦОДов от рисков терроризма и диверсий (ТиД) значительно выросла, рассказали “Ъ” в страховом брокере Remaind. По данным компании, в первом полугодии 2026 года тариф составил 0,03–0,06% в зависимости от запрашиваемого страхового лимита, а с 1 октября он взлетел 1–5%, то есть в ряде случае более чем в 100 раз. Страховщики и страхователи подтверждают стремительный рост. По данным оценки «АльфаСтрахования», в настоящее время тарифы начинаются от 1% в зависимости от страховой суммы. «В прошлом году ЦОДы страховали с небольшой наценкой за ТиД, относительно сегодняшних реалий можно сказать что даром»,— отмечает начальник управления андеррайтинга по страхованию имущества и ответственности СК МАКС Андрей Ариничев.
С октября Российская национальная перестраховочная компания (РНПК; 100% принадлежит ЦБ) применяет новую политику перестрахования рисков терроризма и диверсий, согласно которой ЦОДы перестраховываются с базовым тарифом 1% и страховой суммой 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 августа). Кроме того, согласно презентации РНПК, в приложении к генеральному договору будет содержаться список локаций ЦОДов, которые перестраховываются в индивидуальном порядке на индивидуальных условиях.
Требования по страхованию таких объектов были востребованы всегда. По словам директора по связям с общественностью сети дата-центров 3data Дмитрия Преде, «инструмент страхования необходим, поскольку закрывает физическое повреждение и связанный с ним перерыв». Кроме того, для крупных ЦОДов «договоры аренды и требования кредиторов могут предусматривать наличие страховой защиты», указывает вице-президент «Ренессанс страхования» Владимир Тарасов.
Резкое изменение стоимости полисов связано с существенным ростом вероятности страхового случая.
По словам директора по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрея Тверского, участники рынка пересматривают подходы к оценке рисков с учетом участившихся атак на инфраструктурные и промышленные объекты, а также с учетом роста убыточности по соответствующим направлениям. Например, в начале октября БПЛА нарушили работу трех ЦОДов «Яндекса» (см. “Ъ” от 11 октября). Также осенью подверглись атакам БПЛА ЦОДы VK и Сбербанка (см. “Ъ” от 23 октября).
По данным MegaResearch, примерно 55% коммерческих мощностей ЦОДов приходится на Москву и Подмосковье, еще около 15% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Общее количество коммерческих стойко-мест в России на конец 2025 года составляло 85,8 тыс. штук. Рост рынка по итогам 2026 года составит 10–12%, а суммарная мощность коммерческих площадок достигнет 1,1 ГВт, оценивают в Ассоциации участников отрасли центров обработки данных. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, объем рынка страхования ЦОДов составляет примерно 135–150 млрд руб.
Величина тарифа зависит от ряда факторов, в первую очередь от территории нахождения ЦОДа. Страховщик может принять во внимание удаленность от подверженных атакам территорий и физическую защищенность объекта (экранирование, защитные сетки, средства РЭБ), указывает Андрей Ариничев. У ЦОДа высокая концентрация дорогостоящего оборудования, а происшествие может одновременно повредить инженерные системы, серверы и источники электроснабжения. «Также учитывается кумуляция риска — когда один инцидент может затронуть сразу несколько объектов или договоров»,— поясняет господин Тарасов. Например, по данным CNews, в июле этого года ВСК для размещения своего оборудования рассматривала ЦОДы в Москве и Московской области, конструкции которых должны выдерживать прямое кинетическое и детонационное воздействие беспилотника самолетного или мультироторного типа массой до 350 кг, подлетающего со скоростью до 350 км/ч, с боевой частью до 80 кг в тротиловом эквиваленте осколочно-фугасного или кумулятивного действия.
В связи с ростом цен клиенты меняют конфигурацию полиса. В отдельных случаях это приводит к пересмотру страховых лимитов, применению франшиз или исключению отдельных рисков из покрытия, поясняет Андрей Тверской. По оценке Андрея Бархоты, доля полисов с франшизами увеличилась примерно на 20 п. п. и превысила 40% от общего числа договоров страхования ЦОДов.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 1