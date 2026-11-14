«Продукт может быть сложным, но им должно быть просто пользоваться»
Инвестиционные страховые продукты становятся более гибкими, а технологии помогают клиентам разобраться в их возможностях. О развитии долевого страхования жизни (ДСЖ) и страхования жизни с расчетной доходностью (ИСЖ 2.0), защите капитала и роли ИИ в обслуживании клиентов «Ъ-Review» рассказал управляющий директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров.
— За последние несколько лет «СберСтрахование жизни» существенно обновила свои продукты, особенно инвестиционные. Что эти изменения дали клиентам?
— С 2022 года мы первыми в России отказались от классического инвестиционного страхования жизни и начали развивать программы на принципах популярного за Западе unit-linked. По сути, это то же сочетание страхования жизни и инвестиций, но более прозрачное и ликвидное для клиента. Сделали мы это в рамках действовавшего на тот момент законодательства.
Затем появились новые законодательные возможности: в январе 2025 года — закон, позволяющий страховщикам запустить долевое страхование жизни, а в июле текущего года — закон о страховании жизни с расчетной доходностью.
Как результат, клиенты получили больше гибкости: в новых продуктах появились возможности пополнения и частичного вывода средств, информация о вложениях стала более прозрачной, отчеты — более простыми. Постепенно инвестиционное страхование жизни с точки зрения удобства и прозрачности приближается к продуктам управляющих компаний.
— Вы упомянули два новых инвестиционных инструмента в страховой оболочке — ДСЖ и ИСЖ 2.0. Суть их примерно схожа. Как тогда инвестору понять, что ему больше подходит?
— Это зависит от того, какую задачу человек хочет решить. В ДСЖ с открытыми паевыми фондами он выбирает готовую стратегию по составу активов и уровню риска. Это решение для широкого круга клиентов.
ДСЖ с закрытыми фондами и страхование жизни с расчетной доходностью доступны только квалифицированным инвесторам. В ИСЖ 2.0 минимальный взнос составляет 6 млн руб. Это в том числе дает больше возможностей, чтобы учесть пожелания конкретного инвестора при выборе инвестиций и страховой защиты. Такие продукты мы предлагаем после консультации с сотрудником банка-партнера: важно, чтобы человек понимал условия и риски выбранного решения.
При этом отдельная инвестиционная стратегия нужна далеко не каждому. В массовом сегменте мы будем прежде всего настраивать готовые продукты под запросы разных групп клиентов. Например, у молодежи и людей старшего возраста потребности различаются, и это можно и нужно учитывать и в условиях, и в дополнительных услугах.
— Вы первыми на рынке запустили долевое страхование жизни. Довольны ли вы тем, как развивается продукт, или рассчитывали на большее?
— Конечно, мы рассчитывали на большее. Мы видим интерес клиентов: сборы составляют десятки миллиардов рублей, а доля компании по продукту на рынке — более 95%. Однако в нашем бизнесе доля ДСЖ пока небольшая.
При этом для страховщика ДСЖ — непростой бизнес. Нужно соединить страхование и управление паевыми фондами, вложиться в системы и процессы. Не все компании пока готовы это делать. Необходимо оценивать, сколько сил и средств потребует запуск и какой объем бизнеса он принесет.
Есть и ограничения, которые стоит пересмотреть. Например, в ДСЖ с закрытыми фондами клиент может внести деньги, но не активы. Хотя в классическом бизнесе управляющих компаний такая возможность есть, для состоятельных клиентов она важна.
Еще один очень простой, но важный для людей барьер: они боятся потерять вложенное. Человек может допустить, что ничего не заработает, но получить обратно меньше, чем внес,— нет. И здесь мы готовы предлагать людям варианты: участие в инвестиционном результате с защитой первоначального капитала на определенных условиях. Другими словами, долевое страхование жизни с гарантией. Запуск и расширение таких решений, на наш взгляд, могут дать рынку новый импульс.
— Как в дальнейшем будет расширяться выбор фондов ДСЖ и что клиенту важно знать о защите капитала?
— Запуск ДСЖ мы начали с консервативных решений. Постепенно расширяем выбор стратегий с разным соотношением риска и потенциальной доходности. Часть фондов мы создаем сами, на собственной лицензии, часть — вместе с управляющими компаниями. У нас уже есть опыт с УК «Первая».
У коллабораций с управляющими компаниями есть свои преимущества. Так, если фонд известен клиенту, ему проще разобраться в предложении: он понимает, куда будут вложены деньги. Мы же, как страховщик, дополняем знакомую инвестору стратегию возможностями страхового продукта. Одна из них — защита капитала.
— Сейчас много говорят про внедрение технологий искусственного интеллекта, в том числе в инвестиции. Где ИИ уже помогает вашим клиентам и сотрудникам?
— В «СберБанк Онлайн» уже есть помощник на базе GigaChat — человек может задавать уточняющие вопросы, а также спрашивать о продуктах и сервисах страхования жизни, получать объяснение и находить нужные разделы приложения. Это важно: возможностей в приложении много, а такая опция помогает сократить время и сразу найти нужный раздел или информацию о продукте.
Внутри компании мы используем ИИ для анализа рынка. Поток информации огромный, человек физически не может за всем уследить. Помощник выделяет то, на что специалисту стоит обратить внимание. Кроме того, мы развиваем решения, которые берут на себя рутинные задачи. Здесь пользу можно измерить вполне конкретно: сколько минут или часов сотрудник сэкономил на определенной работе.
— Что еще вы поручаете ИИ, а какие решения оставляете за человеком?
— Доверить ИИ можно регулярное пополнение или вывод средств. Например, с каждого зачисления зарплаты ИИ-агент может направлять средства на договор, периодически выводить часть дохода, переводить его близким или реинвестировать. Таким образом, инвестор сам определяет условия, а ИИ лишь выполняет его поручения.
А вот решение, куда инвестировать, думаю, еще долго будет оставаться за человеком. Искусственный интеллект поможет разобраться в условиях, но выбирать будет клиент.
Еще одна задача на будущее — взаимодействие наших агентов с личными помощниками клиентов. Если человек поручает своему ИИ сравнить предложения на рынке, тот должен правильно прочитать условия наших продуктов. Поэтому мы начинаем готовить их описание и в машиночитаемом формате. Это пока начало большого пути. О будущем страхования и роли технологий мы продолжим разговор на первой конференции Сбера по страхованию «Страхование 2030. Технологии будущего», которая пройдет в Москве 17 ноября. Ее организаторами выступили «СберСтрахование жизни», «СберСтрахование» и «Сбер Страховой брокер».
— Вы сказали, что продуктами страхования жизни человеку должно быть просто пользоваться. На ваш взгляд, что еще должно измениться, чтобы пользоваться страхованием жизни стало проще?
— В первую очередь скорость получения денег. Когда человек оформляет какой-либо продукт, деньги у него забирают быстро. А когда он хочет их получить обратно, начинается ожидание. Раньше выплаты в течение 15 дней считались на рынке нормой. Но сегодня человека такой срок уже не устраивает.
В прошлом году нам удалось существенно сократить срок выплат. Например, по кредитному страхованию жизни выплаты в рамках некоторых рисков производятся всего за пять минут! Это значит, что с момента подачи человеком заявления до зачисления денег проходит всего от трех с половиной до пяти минут. Наша цель до 2029 года — приблизиться к выплатам за пять минут в инвестиционном и накопительном страховании жизни, когда договор закончился или клиент хочет вывести часть средств.
Сегодня человек уже привык к тому, что может заказать товар, вызвать такси или перевести деньги за несколько кликов в телефоне. И он ждет такого же удобства от нас. Поэтому мы считаем, что продукт может быть сложным по устройству, но человеку должно быть просто им пользоваться.