«Продукт может быть сложным, но им должно быть просто пользоваться»

Сегодня человек уже привык к тому, что может заказать товар, вызвать такси или перевести деньги за несколько кликов в телефоне. И он ждет такого же удобства от нас. Поэтому мы считаем, что продукт может быть сложным по устройству, но человеку должно быть просто им пользоваться.