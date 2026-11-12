Ушел по любви

Впрочем, президент США Дональд Трамп поддержал Дженсена Хуанга. Глава государства выразил надежду, что «у него все будет хорошо». «Я прочитал его заявление. И я верю, что он очень страдает. Тем более из-за своей семьи. Своей жены, которую он любит»,— сказал Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. Президент добавил, что недавно лично спрашивал Дженсена Хуанга, знал ли тот, с кем встречается. «Он ответил: "Я понятия не имел, что она шпионка". И я ему действительно верю»,— уточнил господин Трамп.