Ушел по любви
Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после скандалов с любовницами
Сооснователь и глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов. О причинах отставки компания Nvidia не сообщает. Решение было принято после того, как в СМИ появилась информация о внебрачной связи топ-менеджера с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в передаче информации властям КНР. Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. Компания уже начала поиск преемника на пост гендиректора. После известий об отставке акции Nvidia упали в цене на 10%.
«Совет директоров Nvidia объявил, что Дженсен Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора и члена совета директоров; решение вступает в силу немедленно,— заявила 12 ноября корпорация Nvidia.— Временно исполнять обязанности Хуанга на посту гендиректора будет исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетта Кресс. Совет директоров компании уже приступил к поискам кандидатуры на должность постоянного гендиректора».
Компания не стала сообщать о причинах отставки. В заявлении отмечено, что «вклад Дженсена в Nvidia огромен. Nvidia — одна из самых значимых технологических компаний в мире. Совет директоров и компания благодарят Дженсена за его неоценимый вклад в компанию и отрасль».
Скандал вокруг Дженсена Хуанга тянется с конца октября. Тогда The New York Times сообщила о внебрачной связи топ-менеджера с китайской предпринимательницей 49-летней Элис Хуанг, которая якобы передавала китайской разведке информацию о последних разработках Nvidia в области полупроводников.
Скандал быстро получил политическую окраску. США уже несколько лет ограничивают поставки в Китай наиболее современных чипов, полупроводников и технологий, том числе производства Nvidia.
Впрочем, президент США Дональд Трамп поддержал Дженсена Хуанга. Глава государства выразил надежду, что «у него все будет хорошо». «Я прочитал его заявление. И я верю, что он очень страдает. Тем более из-за своей семьи. Своей жены, которую он любит»,— сказал Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. Президент добавил, что недавно лично спрашивал Дженсена Хуанга, знал ли тот, с кем встречается. «Он ответил: "Я понятия не имел, что она шпионка". И я ему действительно верю»,— уточнил господин Трамп.
Вчера СМИ сообщили, что у господина Хуанга была еще одна любовница — вице-президент Nvidia 48-летняя Кимберли Пауэлл, которая сама находится в браке. Следует учесть, что в Nvidia есть кодекс поведения, который обязывает сотрудников избегать личных отношений с коллегами, а компанию — «оперативно расследовать сообщения о ненадлежащем поведении».
Дженсена Хуанга поддержал основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск.
Отвечая на пост «Илон, пожалуйста, найми Дженсена» в соцсети X, он написал: «Для меня это было бы честью».
В 1993 году господин Хуанг, к тому моменту успевший поработать в AMD, основал компанию Nvidia вместе с инженерами Крисом Малаховски и Кертисом Примом. В 1999 году компания разработала графический процессор GeForce 256, который произвел революцию на компьютерном рынке. Впоследствии видеопроцессоры GeForce стали эталоном производительности в компьютерной индустрии, особенно в игровой и графической отраслях. В 2010-х годах разработки Nvidia стали играть заметную роль в развитии искусственного интеллекта.
В 2022 году на рынок вышел первый публичный чат-интерфейс ChatGPT, что вызвало ажиотажный интерес к ИИ-технологиям. Компания Nvidia оказалась к этому готова, предложив не просто передовые чипы, а целую экосистему, выстроенную вокруг них. На фоне интереса к теме ИИ и спроса разработчиков к продукции Nvidia рыночная капитализация компании в октябре 2025 года достигла $5 трлн, что сделало ее крупнейшей в истории публичной компанией по размеру капитализации. В настоящий момент личное состояние 63-летнего Дженсена Хуанга оценивается в $147 млрд.
Роль Хуанга в развитии Nvidia и его влияние на технологический рынок стали причиной того, что его, казалось бы, сугубо личные проблемы сказались на котировках всей корпорации.
С конца октября акции Nvidia упали в цене на 20%. С 5 ноября, когда стало известно о вызове главы Nvidia в Конгресс, акции компании потеряли 10%. Наибольшее давление на котировки Nvidia оказывает неопределенность ситуации — Хуанг не готовил себе преемников, поскольку не собирался в ближайшее время уходить на пенсию. Инвесторов беспокоит, сможет ли компания сохранить набранный ход без своего основателя и бессменного лидера.
Теперь Дженсену Хуангу предстоит дать показания в Конгрессе США. Американские парламентарии очень интересуются тем, какую информацию о разработках Nvidia основатель компании поведал китайской предпринимательнице. Сам он категорически отрицает передачу конфиденциальных данных.