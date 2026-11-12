На радарах появились миллиарды
Рынок систем защиты от БПЛА за 2026 год вырастет до 56 млрд рублей
Отечественный рынок систем защиты от дронов в 2026 году достигнет 56 млрд руб., по оценке входящего в ГК «Ростех» холдинга «Росэл». При этом уже сейчас гражданские и коммерческие заказчики формируют более половины спроса, который вызван участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на гражданскую инфраструктуру, а также указом президента РФ, позволяющим ввести временное управление над объектом в случае, если бизнес не принимает достаточных мер защиты. Рынок крайне перспективный: его объем уже в ближайшее время может измеряться сотнями миллиардов рублей, прогнозируют эксперты.
По оценке холдинга «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех»), российский рынок систем защиты от беспилотников в 2026 году составит 56 млрд руб., из которых 69% — 38,5 млрд руб.— приходится на наземные и стационарные комплексы. В этот сегмент входят радары, оптические системы обнаружения и другие средства защиты от дронов, добавляют в «Росэле». По прогнозу холдинга, в 2027 году весь рынок вырастет примерно на 20%, до 67 млрд руб.
По оценке «Росэла», в 2026 году на гражданских заказчиков приходится 62,5% российского рынка систем защиты от беспилотников. «У "Росэла" есть заказы на антидроновые системы на несколько лет вперед. Заказчики переходят от покупки отдельных радаров к комплексной защите объектов. В таких системах радары, камеры и датчики радиосигналов передают данные в единый центр управления»,— отмечают в холдинге.
Рынок таких систем за 2026 год вырос в десять раз, оценивает руководитель стратегических проектов ГЛОНАСС Александр Замятин: по оценкам компании, текущий объем рынка составляет не менее 250 млрд руб. Данные включают радиочастотные средства, обнаружители и пеленгаторы, оптоэлектронные и акустические системы, а также интеграционные платформы и вспомогательные системы. Один из основных драйверов — указ президента РФ №604, объясняет он.
Указ №604 от 24 августа 2026 года вводит временное госуправление в организациях критической инфраструктуры, если они не принимают или несвоевременно принимают меры по обеспечению безопасности объектов. В 2026 году участились атаки украинских БПЛА на российские предприятия ТЭКа, а летом под удары начали попадать склады маркетплейсов, осенью — ЦОДы, например «Яндекса», VK и «Сбера».
«Это не только оборонный сегмент: коммерческие заказчики сегодня формируют не менее 50% спроса, и эта доля будет увеличиваться. Средства обнаружения нужны в том числе для защиты критической инфраструктуры, промышленных объектов, центров обработки данных, логистических комплексов маркетплейсов, транспортных узлов и массовых мероприятий от ударных дронов противника и других угроз. В текущем году именно коммерческий спрос растет особенно заметно»,— объясняет господин Замятин.
Ранее “Ъ” писал, что отечественный рынок военных технологий в 2024 году достиг 300 млрд руб., более трети из которых пришлось на БПЛА, а еще около 10% — на сегмент средств радиоэлектронной борьбы. В ближайшие пять лет рынок может удвоиться, в том числе за счет смежных направлений — медицины и инфраструктуры (см. “Ъ” от 12 февраля 2025 года).
Главный фактор роста спроса на такие системы — увеличение географии и интенсивности атак на гражданскую инфраструктуру, говорит гендиректор «Транспорта будущего» Андрей Лобанов: «В таких условиях государство последовательно усиливает защиту стратегических объектов, формируя спрос на отечественные технологии. Развитие самих беспилотников тоже требует новых решений». Он объясняет, что аппараты с управлением по оптоволокну невозможно обнаружить по радиоканалу управления, поэтому рынок движется к комплексным системам, объединяющим радиолокационное, радиочастотное и оптическое обнаружение.
«Ядро спроса — ТЭК: на него приходится до 70% заказов. Нефтезавод или подстанция — открытая площадка, где один дрон способен надолго остановить работу. Дальше — сетевые компании, транспорт, логистика: везде большой открытый объект и угроза сверху, которую наземный периметр не закрывает»,— говорит эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.
«Есть важный нюанс: защищать один объект или предприятие всегда кратно менее эффективно и гораздо дороже, чем позиционный район в составе нескольких объектов. Однако таких владельцев бизнеса пока меньшинство»,— считает представитель воентех-проекта «Локтар». По его оценке, на российские системы защиты от дронов приходится до 80% рынка в деньгах: «В основном российские решения эффективнее зарубежных». Например, станции обнаружения применяются в основном отечественного производства и при этом они имеют достаточно высокую стоимость, измеряемую десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей, добавляет эксперт отрасли БАС Павел Камнев. «Также активно применяются российские средства перехвата известных производителей»,— объясняет он.
Тем не менее господин Лобанов уверен: такие технологии нужны и в невоенное время. «Развитие гражданской беспилотной авиации — перспективное направление российской экономики, государство ему уделяет большое внимание. А массовое использование дронов в гражданских отраслях невозможно без надежной системы контроля воздушного пространства. Можно сказать, что сейчас формируется новая инфраструктура безопасности, нужная для развития всей беспилотной отрасли»,— считает он.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 1