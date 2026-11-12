На радарах появились миллиарды

Отечественный рынок систем защиты от дронов в 2026 году достигнет 56 млрд руб., по оценке входящего в ГК «Ростех» холдинга «Росэл». При этом уже сейчас гражданские и коммерческие заказчики формируют более половины спроса, который вызван участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на гражданскую инфраструктуру, а также указом президента РФ, позволяющим ввести временное управление над объектом в случае, если бизнес не принимает достаточных мер защиты. Рынок крайне перспективный: его объем уже в ближайшее время может измеряться сотнями миллиардов рублей, прогнозируют эксперты.