Туристы наряжают пальмы
Бронирование российских отелей на новогодние праздники снизилось на 13%
Ночь в российских отелях на новогодних каникулах за год подорожала на 6,1%, до 14,9 тыс. руб. с учетом всех услуг. Продажи отельеров оказались ниже прошлогодних на 13% из-за сокращения событийных программ и конкуренции с зарубежными направлениями.
Средняя стоимость забронированной в середине ноября ночи в российских отелях на новогодние каникулы (с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года) составила 14,9 тыс. руб., включая дополнительные услуги. Такие данные приводит платформа для управления отельным бизнесом Travelline. За год значение выросло на 6,1%. В Bronevik.com зафиксировали рост на 3%, до 8,1 тыс. руб. для средств размещения всех типов. В туроператоре «Алеан» говорят, что средний чек на проживание в российских отелях в период предстоящих каникул составляет 70 тыс. руб., что больше на 12,5% год к году.
Самый заметный рост средней стоимости проданной ночи среди топ-15 направлений показало Подмосковье, где значение выросло на 17,2% в годовом выражении, до 27 тыс. руб. за ночь.
В Новосибирской области увеличение составило 16,3%, до 12,2 тыс. руб., в Тюменской области — 14,1%, до 18,4 тыс. руб. В Калининграде, согласно OneTwoTrip, рост составил 35,5% год к году, до 15,9 тыс. руб. за ночь.
Рост средней стоимости проданной ночи в гостиницах ускорился. В начале ноября годовое увеличение оценивалось в 1,5% (см. “Ъ” от 10 ноября). Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что в этом году 80–90% отельеров не выполнили планы по доходности. Но бесконечно сдерживать цены участники рынка не могут. Издержки сетей, по оценке эксперта, за год выросли в среднем на 10% из-за увеличения цен на продукты, коммунальные услуги и фонд оплаты труда.
Текущий рост стоимости размещения наблюдается в условиях падения спроса. Согласно Travelline, совокупное количество гостиничных бронирований на околоновогодний период в России к середине ноября сократилось на 13% год к году. Среди 15 востребованных направлений самое выраженное снижение показал Краснодарский край — на 22,8% год к году, затем идут Калининградская область (минус 18%) и Подмосковье (минус 10,7%).
В «Алеане» говорят, что в целом спрос на размещение на новогодние праздники в России сократился на 11% год к году. На показателях в первую очередь сказалось снижение спроса на отдых на юге России — в Краснодарском крае и Крыму, отмечают в компании. Согласно «Островку», в общей сложности на долю внутренних направлений на новогодние праздники пока приходится 76% бронирований размещения, годом ранее было 79%. Доля зарубежных направлений соответственно выросла с 21% до 24%.
Спрос на отдых в России, по мнению «Алеана», сдерживают общее снижение покупательной способности, частые закрытия аэропортов и растущая конкуренция с выездными направлениями. Станислав Ивашкевич считает, что на рынке внутреннего туризма значительно сказывается отсутствие заметных культурных и иных событий. Эксперт обращает внимание и на то, что на юге страны многие массовые события отменяются из-за угроз атак БПЛА.
Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что средняя прогнозная загрузка объектов возглавляемой им сети с 31 декабря по 10 января пока составляет 70%, что сопоставимо с показателем прошлого года. «Основной спрос мы ожидаем в декабре: глубина бронирований в целом снижается»,— говорит он. В Azimut Hotels говорят, что совокупные продажи также остались на уровне прошлого года, хотя показатели сильно разнятся в зависимости от региона. Заметно снижение на южных направлениях, в частности в Геленджике, Сочи, Анапе и других курортных регионах, говорят в сети.
Окончательная картина туристического спроса на отдых в России будет понятна к середине декабря: многие планируют новогодний отдых ближе к датам заезда, считают в «Алеане». Как заявили “Ъ” в Минэкономики, текущие показатели предварительных бронирований не в полной мере отражают итоговый объем поездок, который сформируется непосредственно в ходе сезона.