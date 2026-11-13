Туристы наряжают пальмы

Средняя стоимость забронированной в середине ноября ночи в российских отелях на новогодние каникулы (с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года) составила 14,9 тыс. руб., включая дополнительные услуги. Такие данные приводит платформа для управления отельным бизнесом Travelline. За год значение выросло на 6,1%. В Bronevik.com зафиксировали рост на 3%, до 8,1 тыс. руб. для средств размещения всех типов. В туроператоре «Алеан» говорят, что средний чек на проживание в российских отелях в период предстоящих каникул составляет 70 тыс. руб., что больше на 12,5% год к году.