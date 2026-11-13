Три участка трассы М-5 в Подмосковье станут платными
Участки федеральной трассы М-5 «Урал» передадут в управление госкомпании «Автодор» до 1 июля 2027 года. Это следует из опубликованного распоряжения правительства России. Речь идет о трех участках в Московской области: обходах Октябрьского и Бронниц, а также участке Ульянино — Непецино.
Передача этих дорог госкомпании может означать, что проезд по ним станет платным. Ранее в управление «Автодору» передали всю трассу М-4, трассу А-289 в Краснодарском крае, а также участки М-7 в Башкирии и Татарстане. Участки М-5 компании до сих пор не передавали. Сейчас дорога находится в ведении Федерального дорожного агентства (Росавтодора), плата за проезд по ней не взимается.
«Передача участка дороги в доверительное управление госкомпании позволит обеспечить качественное содержание трассы, повысить безопасность движения и организовать финансирование будущих ремонтов за счет внебюджетных источников,— заявили в Минтрансе России.— Полученные от платной эксплуатации средства позволят обеспечить содержание всего эксплуатационного коридора, поддерживать необходимый уровень безопасности движения и финансировать будущие ремонтные работы без привлечения государственного бюджета». Для взимания платы планируется внедрить систему «Свободный поток»: проезд будет фиксироваться с помощью камер и датчиков, установленных на специальных рамках над дорогой.