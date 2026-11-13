Три участка трассы М-5 в Подмосковье станут платными

Передача этих дорог госкомпании может означать, что проезд по ним станет платным. Ранее в управление «Автодору» передали всю трассу М-4, трассу А-289 в Краснодарском крае, а также участки М-7 в Башкирии и Татарстане. Участки М-5 компании до сих пор не передавали. Сейчас дорога находится в ведении Федерального дорожного агентства (Росавтодора), плата за проезд по ней не взимается.