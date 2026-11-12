Псковский суд утвердил 11-летний приговор иноагенту Льву Шлосбергу

Рассмотрение апелляции заняло две недели. За это время состоялось пять судебных заседаний. Находясь в СИЗО, Лев Шлосберг (иноагент) участвовал в процессе по видеоконференцсвязи (ВКС). Как сообщает псковское «Яблоко», защита привела более 20 оснований для отмены приговора, однако почти все из них были отклонены. Во время выступления Лев Шлосберг (иноагент) заявил, что суд нарушил его право на защиту, поскольку отказался приобщить к делу показания свидетелей и ходатайства защиты, указывающие на его невиновность.