Псковский суд утвердил 11-летний приговор иноагенту Льву Шлосбергу
Псковский областной суд оставил в силе приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (объявлен иноагентом) — 11 лет и 1 месяц колонии общего режима. Политик выступал в прениях более семи часов, сообщает пресс-служба региональной партии.
Рассмотрение апелляции заняло две недели. За это время состоялось пять судебных заседаний. Находясь в СИЗО, Лев Шлосберг (иноагент) участвовал в процессе по видеоконференцсвязи (ВКС). Как сообщает псковское «Яблоко», защита привела более 20 оснований для отмены приговора, однако почти все из них были отклонены. Во время выступления Лев Шлосберг (иноагент) заявил, что суд нарушил его право на защиту, поскольку отказался приобщить к делу показания свидетелей и ходатайства защиты, указывающие на его невиновность.
Отдельно 63-летний политик указал на жестокость приговора первой инстанции: «Они сказали, что учитывают, что у меня есть отец, ему 97 лет. Суд берет возраст папы, добавляет срок, считает цифру и говорит: "Да, так нормально"». Лев Шлосберг (иноагент) просил отменить приговор и направить дело на пересмотр.
Приговор Льву Шлосбергу (иноагент) был вынесен 17 августа. Судья Виктория Малямова назначила наказание на год меньше, чем запрашивала прокурор Анна Горячева. Основанием для лишения свободы стал ролик с участием политика в дебатах на тему специальной военной операции, а также обложка британской газеты Daily Mirror с окровавленной женщиной, размещенная в его Telegram-канале в феврале 2022 года.