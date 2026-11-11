Михаилу Абызову дали 14 лет

Решение вынесено в совокупности с предыдущим приговором. Три года назад Михаила Абызова осудили на 12 лет. По делу РВК суд назначил ему 6 лет и 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск к Абызову об ущербе на 353 млн руб. Наказание по первому делу Абызов отбывал в колонии в Сыктывкаре, но год назад был доставлен в столичное СИЗО.