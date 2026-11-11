Михаилу Абызову дали 14 лет
Михаила Абызова приговорили к 14 годам колонии по делу о мошенничестве
Таганский суд Москвы приговорил бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова к реальному сроку по делу о мошенничестве с инвестициями «Российской венчурной компании» (РВК), сообщает корреспондент «Ъ».
Решение вынесено в совокупности с предыдущим приговором. Три года назад Михаила Абызова осудили на 12 лет. По делу РВК суд назначил ему 6 лет и 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск к Абызову об ущербе на 353 млн руб. Наказание по первому делу Абызов отбывал в колонии в Сыктывкаре, но год назад был доставлен в столичное СИЗО.
Дело о мошенничестве с инвестициями РВК было возбуждено в марте 2018 года. В марте 2024 года сроки по этому делу получили: бывший директор департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева — 6 лет; соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич — 5,5 года. Вину они не признали.
Обвинение Абызову предъявили только 11 сентября 2025 года. Бывший министр вину не признал. Защита настаивала, что срок давности для привлечения к уголовной ответственности уже вышел, а доказательства причастности Абызова к расследуемым деяниям отсутствуют.
Как установил суд, хищения совершались в 2012-2016 годах через британский фонд RVC I LP со счетов РВК, которые находились в «Бинбанке». Деньги выводились под видом инвестиционных займов в американскую компанию Alion Energy Inc. Общий ущерб по делу оценивался следствием в 1,3 млрд руб.