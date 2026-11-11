Киловатт-часы сверят по Китаю

Актуальная генсхема, рассчитанная до 2042 года, предполагает строительство 88,5 ГВт новых мощностей и модернизацию 66,4 ГВт, что обойдется примерно в 40 трлн руб. В строительство магистральных ЛЭП и распредсетей к этому периоду потребуется инвестировать еще около 17 трлн руб. Источник финансирования новых энергостроек пока не определен. В основном строительство новых мощностей в РФ ведется за счет целевых надбавок на оптовом энергорынке, которые поднимают конечные цены для потребителей и дают инвесторам возможность строить новые станции. По оценке Минэнерго, при текущих механизмах финансирования конечная цена на электроэнергию к 2042 году может вырасти до 12,8 руб. с 6,4 руб. за 1 кВт•ч в 2024 году. Ограничения по росту энергоцен ранее вводились при принятии программы модернизации старых ТЭС — их уровень должен быть ограничен инфляцией.