Кто более Кушнера и Уиткоффа ценен

— Джаред и я позитивно оцениваем то, как прошли эти переговоры. Один из таких положительных моментов — это готовящийся обмен пленными,— прямо сказал он.— Это один из самых больших обменов, который будет производиться между странами (позже Юрий Ушаков рассказал, что будут обменяны по 5 тыс. человек с каждой стороны. – А.К.). Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта. Конечно же, я хотел бы поблагодарить господина Мединского за вашу работу (кивок в сторону помощника президента России.— А. К.), вы присутствовали в Абу-Даби. И я хотел поблагодарить вас за работу для разрешения этого конфликта с самого начала. Вы работаете уже в этом направлении несколько лет. Благодарю вас за вашу персональную приверженность для нахождения путей разрешения этого конфликта!