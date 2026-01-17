Трагедия в Новокузнецке, протесты в Иране и спор вокруг Гренландии

Развернуть на весь экран

Цифры недели

IIF: в мире происходит более 60 активных вооруженных конфликтов, это максимум с окончания Второй мировой войны.

За 12 дней января 2026 года инфляция в РФ составила 1,26%. За весь январь прошлого года рост цен составил 1,23%.

Средние цены на ржаной хлеб увеличились более чем на 13,4% год к году, на пшеничный — на 11,2%.

Средняя стоимость первичного жилья в границах «старой» Москвы в 2025 году достигла 800 тыс. руб. за 1 кв. м. Год к году она выросла на 29%.

Авторынок в 2025 году сократился почти на 16% после роста на 49% годом ранее. С начала 2026-го новые автомобили подорожали на 1,5–3%.

За три года цены на ювелирные изделия выросли почти в 1,5 раза, что привело к снижению потребительского спроса.

Общее количество обращений россиян в Конституционный суд РФ в 2025 году упало до 25-летнего минимума.

В 2025 году корпоративные заемщики разместили облигаций на рекордные 9 трлн руб.

Рынок промышленной робототехники в 2025 году, по консервативной оценке, составил около 7,86 млрд руб.

Институт экономики и мира: Россия признана самой небезопасной из 163 стран.

Госдеп США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию.

Комика Александра Гудкова оштрафовали на 11 тыс. руб. за пародию на песню Shaman’а (Ярослава Дронова) «Я русский».

Ключевой фондовый индекс Венесуэлы IBC вырос более чем на 130% с момента захвата президента Николаса Мадуро.

На фоне продолжающихся волнений в Иране нефть может подорожать на $15–20 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 32 государств.