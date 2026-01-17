Трагедия в Новокузнецке, протесты в Иране и спор вокруг Гренландии
Чем запомнилась неделя 12–17 января: цифры, цитаты и факты
Фото: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA / ТАСС
Цифры недели
IIF: в мире происходит более 60 активных вооруженных конфликтов, это максимум с окончания Второй мировой войны.
За 12 дней января 2026 года инфляция в РФ составила 1,26%. За весь январь прошлого года рост цен составил 1,23%.
Средние цены на ржаной хлеб увеличились более чем на 13,4% год к году, на пшеничный — на 11,2%.
Средняя стоимость первичного жилья в границах «старой» Москвы в 2025 году достигла 800 тыс. руб. за 1 кв. м. Год к году она выросла на 29%.
Авторынок в 2025 году сократился почти на 16% после роста на 49% годом ранее. С начала 2026-го новые автомобили подорожали на 1,5–3%.
За три года цены на ювелирные изделия выросли почти в 1,5 раза, что привело к снижению потребительского спроса.
Общее количество обращений россиян в Конституционный суд РФ в 2025 году упало до 25-летнего минимума.
В 2025 году корпоративные заемщики разместили облигаций на рекордные 9 трлн руб.
Рынок промышленной робототехники в 2025 году, по консервативной оценке, составил около 7,86 млрд руб.
Институт экономики и мира: Россия признана самой небезопасной из 163 стран.
Госдеп США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию.
Комика Александра Гудкова оштрафовали на 11 тыс. руб. за пародию на песню Shaman’а (Ярослава Дронова) «Я русский».
Ключевой фондовый индекс Венесуэлы IBC вырос более чем на 130% с момента захвата президента Николаса Мадуро.
На фоне продолжающихся волнений в Иране нефть может подорожать на $15–20 за баррель.
Президент РФ Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 32 государств.
Цитаты недели
«Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, а этого не произойдет!» (президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Вашингтону для развертывания системы ПРО «Золотой купол»).
«И спустя 200 лет народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль» (лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо отдала свою Нобелевскую премию мира Дональду Трампу).
«Россия старается удержать нас от поддержки Украины, но мы от нее не откажемся» (генсек НАТО Марк Рютте о российском ударе «Орешником» по Украине).
«Европа не откажется от 80 лет трансатлантических отношений» (глава евродипломатии Кая Каллас рассказала об отношениях ЕС и США).
«Это вредный продукт, который разлагает наших детей» (актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался о фильме «Чебурашка» на совещании комитета по культуре).
По букве закона
СКР возбудил два уголовных дела после гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка Кемеровской области. Главврача Новокузнецкой ГКБ отправили под домашний арест.
Минфин разъяснил прядок взимания НДС с участников платежного рынка.
ГИБДД подготовила новые правила для сдающих на права.
Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора Дмитрия Савельева теневой доход в 600 млн руб.
Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении взяток более чем на 270 млн руб.
Экс-глава «Транстелекома» и «Локомотива» Сергей Липатов признал вину в преступлении 24-летней давности. СКР считает его заказчиком убийства советника министра путей сообщения Александра Фоминова.
ФСБ РФ задержала 17-летнего жителя Мариуполя (ДНР) по подозрению в госизмене.
Роскомнадзор отказался разблокировать игровую платформу Roblox.
Депутат Украины Юлия Тимошенко обвиняется в подкупе депутатов Верховной рады для поддержки при голосовании за законопроекты.
Инициативы недели
С 1 января Китай полностью остановил закупку электроэнергии из РФ.
Минприроды разработало проект, предусматривающий сохранение в 2026 году действующих коэффициентов к ставкам экологического сбора.
Таксопарки просят распространить на них региональные квоты на использование нелокализованных автомобилей.
Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу давать скидку в 50% на авиаперелеты детям до 12 лет без сопровождения взрослого.
«Магнит» может начать развивать свои магазины на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Отставки и назначения
Директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова, которая ранее руководила ГМИИ имени А. С. Пушкина. Пушкинский музей возглавила Екатерина Проничева.
Новым министром обороны Украины стал Михаил Федоров.
Футбольный клуб «Реал» отправил в отставку главного тренера Хаби Алонсо. На его место назначили Альваро Арбелоа.
Сделки недели
«Лента» приобретает бизнес сети «OBI Россия».
«Яндекс» договорился с УК «Современные фонды недвижимости» об аренде 20 тыс. кв. м в офисном комплексе «Белая площадь» в центре Москвы.
Подконтрольная китайской Fufeng Group компания Shengtai Biotech начала заключать контракты на покупку кукурузы в Саратовской области для своего предприятия в Казахстане.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вышла из капитала Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) и вернула его прежним собственникам.
РЖД намерена продать почти половину Федеральной грузовой компании. Сумма сделки может достичь 44 млрд руб.
Застройщик жилья ГК «Эталон» продала оценочно за 1,4–1,6 млрд руб. бизнес-центр в Приморском районе Санкт-Петербурга.