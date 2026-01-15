Из владельца в арендаторы

Застройщик жилья ГК «Эталон», основным владельцем которой является АФК «Система» Владимира Евтушенкова, продала оценочно за 1,4–1,6 млрд руб. бизнес-центр в Приморском районе Санкт-Петербурга. Объект выкупило ООО «БСК 88», ранее связанное с Балтийской строительной компанией Игоря Найвальта. Реализовав офисный комплекс, «Эталон» будет арендовать эти площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Девелоперская ГК «Эталон» заключила сделку по продаже бизнес-центра общей площадью 11,5 тыс. кв. м на Богатырском проспекте, д. 3 в Санкт-Петербурге, сообщил источник “Ъ” на рынке недвижимости. Новым собственником офисного здания, построенного застройщиком, стало ООО «БСК 88», а арендатором в комплексе останется ГК «Эталон», следует из выписки ЕГРН, которая есть у “Ъ”.

В «БСК 88» не ответили на запрос “Ъ”. В пресс-службе ГК «Эталон» не стали отрицать факт сделки, добавив, что последние сделки застройщика действительно проходят по схеме sale & leaseback (продажа с обратной арендой). Например, в декабре прошлого года девелопер разместил свою штаб-квартиру в проданном УК «ВИМ Сбережения» деловом квартале «Серебряный фонтан» на северо-востоке Москвы (см. “Ъ” от 17 декабря 2025 года). По этой же схеме был реализован офис на Богатырском проспекте, д. 2, который выкупило ООО «Смит» Натальи Кузнецовой.

Основным акционером ГК «Эталон» является АФК «Система» (48,8% акций). Ее портфель насчитывает более 9 млн кв. м реализованных проектов. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», объем текущего строительства компании — 1,15 млн кв. м жилья. Согласно отчетности застройщика, в январе—сентябре 2025 года его выручка увеличилась на 27% год к году, до 46,8 млрд руб.

ООО «БСК 88» была зарегистрирована в 1996 году, ранее компания находилась под управлением «БСК-Менеджмент», которая на текущий момент полностью контролируется Юлией Найвальт. Балтийская строительная компания (БСК), основанная Игорем Найвальтом (в 2018 году перешла его наследникам), занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости, транспортной инфраструктуры и спортивных объектов. С 2025 года 50% долей в ООО «БСК 88» принадлежат Андрею Мусияченко, другая половина — Ольге Утенковой.

Один из собеседников “Ъ” предполагает, что господа Мусияченко и Утенкова могут действовать в интересах БСК. В самой компании оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян оценивает сделку по покупке бизнес-центра в 1,4–1,5 млрд руб., руководитель проектов по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Максим Мартынов — в 1,6 млрд руб.

Сделка sale & leaseback позволит «Эталону» высвободить большой объем денежных средств и вложить их в дальнейшее развитие бизнеса, отмечает директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. В данном случае девелопер может направить выручку с продажи бизнес-центра на девелопмент новых проектов по строительству жилья или погашение задолженностей, считает Максим Мартынов.

Постоянный арендатор может обеспечить покупателю стабильный денежный поток и минимизировать риски простоя помещений, говорит Максим Мартынов. За аренду площадей в комплексе ГК «Эталон» придется платить около 359–373 млн руб. ежегодно, подсчитала Сигуш Бабоян. Впрочем, по ее словам, офисный комплекс будет иметь фиксированный доход даже в случае переезда застройщика — объект находится в востребованной локации.

Спрос на офисную недвижимость в Санкт-Петербурге довольно устойчив, однако распределен крайне неравномерно, отмечает директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко. По ее подсчетам, доля свободных площадей в среднем по рынку по итогам 2025 года составила 4,4%, в то время как, например, в районе Пулково этот показатель — 20%. При этом объемы ввода офисов в Санкт-Петербурге продолжают стремительно расти: по данным господина Мартынова, за 2025 год здесь появилось 117 тыс. кв. м — на 82% больше, чем годом ранее.

София Мешкова