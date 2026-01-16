Награде нашли другого героя

15 января в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Оппозиционерка, лишенная в прошлом шанса побороть экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах и явно приободренная его захватом Штатами, зашла в Белый дом «с козыря»: на встрече она вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира. Этот жест главу Белого дома растрогал, но не переубедил в главном: вести дела надо с бывшей «второй рукой» Мадуро Дельси Родригес, ставшей по воле Вашингтона временным венесуэльским главой.

Президент США Дональд Трамп и венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо

Фото: Daniel Torok / The White House / Handout / Reuters Президент США Дональд Трамп и венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо

Фото: Daniel Torok / The White House / Handout / Reuters

О своем намерении отдать Нобелевскую премию мира президенту США Мария Корина Мачадо во всеуслышание объявила вскоре после того, как американские военные захватили Николаса Мадуро — человека, шансов победить которого на президентских выборах 2024 года ее лишил Верховный суд, состоящий из союзников лидера чавистов. Одним из первых на такое волюнтаристское решение отреагировал Норвежский Нобелевский институт. Там тут же заявили, что премия не может быть передана, разделена или отозвана. Но пыла госпожи Мачадо это ничуть не остудило.

15 января на встрече в Белом доме с Дональдом Трампом она таки вручила свою премию мира американскому президенту, заявив, что подарок — знак признания его приверженности свободе венесуэльского народа. Упомянув о том, как участник американской войны за независимость маркиз де Лафайет некогда подарил медаль с изображением Джорджа Вашингтона одному из отцов-основателей современной Венесуэлы Симону Боливару, гостья назвала тот дар «знаком братства» между ее страной и США «в их борьбе за свободу против тирании».

«И спустя 200 лет народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль — в данном случае медаль Нобелевской премии мира — в знак признания его уникальной преданности нашей свободе»,— сказала она.

Дональд Трамп, давно жаждущий, чтобы премия мира досталась ему, и неоднократно сетовавший на то, что его в итоге обошли стороной, награду благодарно принял. «Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — воодушевленно написал он после встречи с ней в соцсетях.

А вот в Нобелевском центре мира такая «рокировка» энтузиазма не вызвала. «Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет»,— отрезали там, комментируя передачу венесуэлкой золотой медали, которая вручается всем лауреатам награды, в руки главы Белого дома.

Откровенно льстивый жест Мачадо последовал после того, как Дональд Трамп отверг ее идею передать власть в руки оппозиции. Вместо этого Вашингтон сделал ставку на Дельси Родригес, бывшую при Николасе Мадуро вице-президентом. И, судя по всему, в Штатах не отказались от прежних подходов.

Во время визита Мачадо пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп с нетерпением ждал встречи с Мачадо, но при этом подтвердил свою «реалистичную оценку» того, что в настоящее время у лидера венесуэльской оппозиции нет необходимой поддержки для руководства страной в краткосрочной перспективе.

Между тем Дельси Родригес уже не раз доставались весьма комплиментарные оценки со стороны главы Белого дома. 14 января в интервью Reuters Трамп отметил, например, что «с ней было очень приятно иметь дело».

При этом на нынешней встрече с Марией Мачадо американский лидер, по сути, признал, что его волнуют не столько персоналии тех, кому предстоит править в Венесуэле, сколько обеспечение доступа США к нефтяным запасам этой страны. И именно в этом Дельси Родригес уже успела его обнадежить. 15 января, в ежегодном обращении к законодателям, временный лидер Венесуэлы сообщила, что предложит реформы, нацеленные на расширение доступа иностранных инвесторов в нефтяную промышленность, что «позволит направить инвестиционные потоки на новые месторождения, месторождения, куда никогда не вкладывались инвестиции, и месторождения, где отсутствует инфраструктура». В ныне действующем венесуэльском законе об углеводородах предусматривалось, что иностранные партнеры обязаны сотрудничать с государственной компанией PDVSA, которая должна владеть контрольным пакетом акций. Как будет реформировано это положение, Родригес не уточнила.

Тем временем на днях Вашингтон сообщил, что в рамках сделки с Каракасом, подразумевающей продажу американцами венесуэльской нефти, доходы от которой «будут распределяться в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США», уже получено около $500 млн. Эти средства хранятся на контролируемых США банковских счетах.

Наталия Портякова