Fox News: США прекратят выдачу виз россиянам с 21 января

Госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок — пока Госдеп не проведет переоценку процесса обработки заявлений на получение виз.

Приостановка выдачи виз затронет, в том числе, Сомали, Афганистан, Бразилию, Иран, Ирак, Египет, Нигерию, Таиланд, Йемен.

Fox News указывает, что в ноябре прошлого года Госдеп направил дипломатическим представительствам США по всему миру указания о необходимости соблюдения новых правил проверки. Консульским сотрудникам предписывалось отказывать в выдаче виз заявителям, в отношении которых есть опасения, что они будут зависеть от государственных пособий.