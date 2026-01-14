Fox News: США прекратят выдачу виз россиянам с 21 января
Fox News: США приостанавливают оформление виз для граждан России и еще 74 стран
Госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний документ ведомства.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок — пока Госдеп не проведет переоценку процесса обработки заявлений на получение виз.
Приостановка выдачи виз затронет, в том числе, Сомали, Афганистан, Бразилию, Иран, Ирак, Египет, Нигерию, Таиланд, Йемен.
Fox News указывает, что в ноябре прошлого года Госдеп направил дипломатическим представительствам США по всему миру указания о необходимости соблюдения новых правил проверки. Консульским сотрудникам предписывалось отказывать в выдаче виз заявителям, в отношении которых есть опасения, что они будут зависеть от государственных пособий.