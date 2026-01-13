Фондовый индекс Венесуэлы вырос на 130% после захвата Мадуро

Ключевой фондовый индекс Венесуэлы Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC) вырос более чем на 130% с момента захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными, отмечает CNBC. По итогам торговой сессии понедельника, 12 января, IBC вырос на 17,9% и впервые в истории преодолел отметку в 6 тыс. пунктов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен американцами 3 января 2026 года

Как отмечает CNBC, резкий рост фондового индекса связан с надеждами инвесторов на то, что свержение Мадуро приведет к снятию международных санкций со страны, поможет Венесуэле наладить торговые отношения с США и привлечь иностранные инвестиции. По словам аналитиков, многие американские инвесторы действительно уже проявили заинтересованность во вложениях в венесуэльскую экономику.

При этом телеканал отмечает, что венесуэльский фондовый рынок «небольшой, неликвидный и труднодоступный для глобальных инвесторов, а это значит, что колебания цен могут быть значительными». Так, за 2025 год индекс IBC вырос на 1644%.

Как Венесуэла пытается определиться с политическим курсом и будущим своего нефтяного сектора — в материале «Вашингтон и Каракас притираются друг к другу».

Кирилл Сарханянц