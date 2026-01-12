IT-холдинг прибыл на Белорусский вокзал

«Яндекс» (MOEX: YDEX) договорился с УК «Современные фонды недвижимости» об аренде 20 тыс. кв. м в офисном комплексе «Белая площадь» в районе Белорусского вокзала в центре Москвы. Площади понадобились компании для размещения части сотрудников. IT-холдингу придется ежегодно платить за аренду около 2 млрд руб.

О том, что IT-холдинг «Яндекс» заключил сделку по аренде 20 тыс. кв. м в бизнес-центре «Белая площадь» в районе Белорусского вокзала в центре Москвы, находящемся под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (УК СФН), рассказали источники “Ъ” на рынке недвижимости. Стороны сделки подтвердили “Ъ” факт подписания долгосрочного арендного договора.

В пресс-службе «Яндекса» заявили “Ъ”, что в «Белой площади» будет располагаться часть сотрудников холдинга. О переговорах IT-компании с УК СФН “Ъ” сообщал в октябре 2025 года. Тогда один из собеседников “Ъ” уточнял, что «Яндекс» после заключения сделки может постепенно наращивать объем занимаемых площадей.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова оценивает ежегодные арендные выплаты в «Белой площади» в 2 млрд руб. в год.

Эксперт не исключает, что в ходе переговоров между компаниями была согласована скидка, поскольку «Яндексу» еще понадобится вложить около 2–4 млрд руб. в отделку помещений в комплексе.

Подыскать такой объем площадей на рынке крайне трудно, поскольку крупные офисные блоки сейчас представлены либо в строящихся объектах, либо в объектах, отдаленных от центральных районов Москвы, говорит Екатерина Белова. Доля свободных площадей в бизнес-центрах российской столицы по итогам 2026 года может незначительно вырасти — до 3,5–4%, следует из данных консалтинговой компании Ricci.

С появлением такого крупного арендатора инвестиционная привлекательность «Белой площади» значительно повышается, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. По его словам, пайщики УК СФН могут рассчитывать на доходность выше 20%.

Ранее около 110 тыс. кв. м площадей в «Белой площади» занимали крупные международные аудиторские компании — Deloitte, PriceWaterhouseCoopers и McKinsey. До 2025 года этот комплекс входил в портфель O1 Properties, однако балансодержатель объекта был признан банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы (см. “Ъ” от 19 января 2024 года). Позже Сбербанк как кредитор объекта присоединился к требованиям, и в сентябре объект был продан за 46,5 млрд руб. на торгах компании ООО МБП, которую связывают со «Сбером». После управляющая компания «Современные фонды недвижимости», которая также ранее принадлежала Сбербанку, внесла бизнес-центр в закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ). В УК СФН уточняют, что речь идет о ЗПИФ «Современная коллекция», который дает возможность вложения в высококлассные офисные объекты.

София Мешкова