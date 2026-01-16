Сумма сделки по продаже доли РЖД в ФГК может достичь 44 млрд рублей

ОАО РЖД может продать 49% Федеральной грузовой компании (ФГК) за 44 млрд руб. Об этом рассказал «Ъ» источник, знакомый с финальной редакцией инвестпрограммы и финплана монополии на 2026 год. По его словам, долю ФГК планируют продать на открытом аукционе.

Эксперты оценили стоимость доли на основе результатов ФГК за девять месяцев 2025 года. При этом балансовая стоимость компании составляет 43 млрд руб. Цену доли могут скорректировать после прогноза рынка оперирования в 2026–2028 годах, отмечает источник. По его словам, прибыль от продажи ФГК не запланирована.

Вопрос о реализации пакета обсудят на совете директоров монополии во втором квартале 2026 года. По оценкам Infoline, пакет ФГК оценен в 2–2,5 раза дешевле стоимости вагонного парка. При этом аналитики считают, что цена выглядит адекватной с учетом ситуации на рынке перевозок и доходности операторского бизнеса.

ФГК управляет 134,3 тыс. единиц подвижного состава и занимает вторую строчку среди железнодорожных операторов в РФ по версии Infoline. Компания — один из основных источников дивидендных поступлений для ОАО РЖД. В 2024 году она выплатила монополии 103,3 млрд руб. Остальные дочерние компании добавили 5,4 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Вагон отправится».