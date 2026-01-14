Цены жмут на газ

Новый год для авторынка традиционно начался с обновления ценников: из-за повышения НДС и роста ставок утилизационного сбора новые машины в среднем подорожали на 1,5–3%. Весной дилеры ожидают очередной скачок, а по итогам первого квартала — роста цен на 5–10%. Часть повышения может нивелироваться скидками, но их размер будет несопоставим с дисконтами 2025 года.

Цены на новые легковые автомобили с января 2026 года выросли в среднем на 1,5–3%, рассказали “Ъ” опрошенные дилеры. По словам собеседников “Ъ”, точечно подорожали модели как российских брендов — Lada, Solaris, Tenet, Xcite, «Москвич» и Evolute, так и китайских — в частности, Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang. Как поясняют в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), рост цен в первую очередь связан с повышением НДС и очередным увеличением ставок утилизационного сбора. Первый фактор затрагивает весь рынок, второй — в большей степени импорт, напоминает гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Текущее повышение ценников пока полностью не отражает изменение правил начисления утильсбора на импортируемые автомобили, уточняет директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. «Чтобы нивелировать рост цен, некоторые бренды использовали тактические программы поддержки, например субсидированные кредиты, скидки при оформлении пакетных предложений»,— рассказывает он. По оценке топ-менеджера, розничные цены на автомобили увеличились в среднем на 2%. По отдельным моделям и комплектациям, продолжает господин Петров, можно наблюдать рост на 3–4%.

В РОАД говорят об увеличении ценников на 2–3%, господин Терлюкевич оценивает рост в 1,5–2,5%, директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов — в 2%.

«На подавляющее количество моделей стоимость увеличилась на 50–100 тыс. руб.»,— уточняет он. Часть премиальных моделей подорожали значительнее: например, Tank 700 прибавил в стоимости 300 тыс. руб., а Tank 400 — 200 тыс. руб. В массовом сегменте некоторые автомобили Geely стали дороже на 60–70 тыс. руб., Belgee — на 40–80 тыс. руб., весь модельный ряд Chery и Tenet прибавил 2%, рассказывает господин Иванов.

По оценке операционного директора автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, с 1 января цены подняли практически все марки, официально присутствующие на российском автомобильном рынке. «Была слабая надежда, что производители возьмут на себя эту "долю ангела" или как-то смягчат удар, но нет. Мы видим, что повышение цен на 2% минимум, а чаще прайс-листы скорректированы на 3%, с небольшим запасом»,— отмечает он. Больше других, уточняет господин Житнухин, повысили цены востребованные марки с минимальными складскими запасами.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский более консервативен в подсчетах. По его оценкам, изменений цен по сравнению с декабрем нет: есть точечные корректировки, связанные с отменой или изменением программ поддержки спроса, считает он. «Модели, которые пользуются наибольшим спросом в глазах покупателей, чуть изменили стоимость»,— отмечает топ-менеджер. Рост цен, продолжает господин Ольховский, связан с ежегодной корректировкой цен, изменением ставки утильсбора и ожиданием роста стоимости юаня.

Опрошенные “Ъ” участники рынка единогласно считают, что в первом квартале 2026 года новые легковые автомобили продолжат дорожать, совокупно прибавив в среднем 5–10%.

«Даже при стабильном курсе рубля нас еще ждут подвижки на 1,2–2% вверх, ближайшая — весной»,— прогнозирует господин Житнухин. По данным «Автостата», средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года выросла на 5,4%, до 3,29 млн руб. В декабре показатель находился на уровне 3,48 млн руб. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев прогнозирует, что в первой половине 2026 года дилеры, вероятно, снова запустят скидки (как это было в начале прошлого года), чтобы нивелировать скачок цен. «Но машины все равно будут в среднем заметно дороже, чем в середине — конце этого года, скидки заметно меньше»,— считает он.

Наталия Мирошниченко